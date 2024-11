Minha Casa, Minha Vida: mais de 4 mil novas moradias são anunciadas

O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, autorizou a contratação de propostas para a construção de novas 4.397 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida. Com o investimento do Novo PAC, a expectativa é de que mais de 17 mil brasileiros conquistem o sonho da casa própria em 77 municípios, de 16 estados – em todas as cinco regiões do Brasil. A informação foi publicada nesta terça-feira (5) no Diário Oficial da União.

Ao todo, 2.899 unidades habitacionais estão enquadradas na modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida; enquanto 1.498 estão na modalidade urbana financiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

RURAL — Para os lares da modalidade rural, o objetivo é beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. As unidades habitacionais são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.

No caso das moradias subsidiadas por recursos do FAR, as casas e apartamentos devem ser construídos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, e precisam ter acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.

Confira mais informações sobre as portarias do Ministério das Cidades nos links abaixo: