Mingau, do Ultraje a Rigor, faz aniversário no hospital após tiro na cabeça

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, completou 57 anos nesta terça-feira (3). Um ano após ser baleado na cabeça em Paraty (RJ), o músico segue internado em São Paulo.

Mingau está se recuperando de uma cranioplastia, uma cirurgia de reconstrução do crânio. O procedimento, realizado em julho, foi o mais recente de uma série de intervenções pelas quais o artista passou desde que levou o tiro em 2 de setembro de 2023.

O músico permanece internado no Hospital São Luiz Itaim e tem quadro estável. “O paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) segue internado, com quadro estável e boa evolução clínica”, disse a instituição à revista Quem.

O Ultraje a Rigor celebrou o aniversário do integrante com um post no Instagram. “Hoje, nosso querido Mingus completa mais um ano de vida e, infelizmente, 1 ano do trágico acontecimento que o afastou dos palcos.”

A banda expressou seu desejo de uma rápida recuperação para o músico. “Esperamos que não demore muito para estarmos rindo, tocando e se divertindo juntos novamente”, afirmou o grupo.