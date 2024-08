MinC promove 1º Encontro de MOVCEUs em Brasília

Com palestras, debates e apresentações artísticas e culturais, será realizado em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto, o 1º encontro de MOVCEUs, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC). O evento tem como objetivo capacitar gestores de municípios selecionados para receberam os equipamentos e adequar a utilização e oferta de atividades artísticas e culturais.

Segundo Cecília Sá, subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais, estão previstas a participação de cerca de 200 gestores, sendo 81 gestores de MOVCEUs, representando 20 estados e 50 municípios brasileiros, e 97 gestores dos CEUs das Artes – 47 deles, presencialmente, e outros 50 de modo virtual.

“A ação foi uma demanda que partiu diretamente dos gestores que pediram apoio do Ministério da Cultura para aproveitarem ao máximo todas as funcionalidades oferecidas pelas vans. Os MOVCEUs são equipados com vários recursos de primeira linha, especialmente audiovisuais, e representam uma potencialidade imensa de fruição e democratização de acesso à cultura e ao fazer artístico para as regiões mais distantes dos grandes centros”, completa Cecília.

Programação

A abertura oficial será na terça-feira (27), às 10 horas, no auditório do Bloco A da Esplanada dos Ministérios. Em seguida, o grupo Carroça de Mamulengo, do Ceará, se apresenta diante na fachada do Ministério da Cultura, no Bloco B. No intervalo do almoço estão programadas apresentações artísticas de Gaivota Naves e Poesia e Batalha de Rimas da Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop.

Às 14 horas, de volta ao Auditório do Bloco A, será realizada a mesa Políticas Culturais do MinC: Territorialização, Ação em Rede e Parcerias. Logo depois, às 16h15, ocorrerão as palestras Cine Solar com Cynthia Alário Rodrigues dos Santos, sócia fundadora da Brazucah Produções Cuturis; Bibliotecas de Extensão (BIBEX) com Tamires Neves Conceição, diretora de Bibliotecas Públicas da Fundação Pedro Calmon/Secult-BA; Ativando a vizinhança: ações de mobilização comunitária e ativação de públicos urbanos com e Marcella Arruda, diretora do Instituto A Cidade Precisa de Você.

O primeiro dia se encerrará com a exibição de curtas-metragens no Cine MovCEU, às 18 horas, em frente ao MinC. Já no dia 28, quarta-feira, às 9 horas, a Oficina de Construção do Plano de Gestão para o MovCEU, e por fim, a Plenária de Apresentação dos Resultados da Oficina e Avaliação da Experiência .

MOVCEUS

O MovCEU é um equipamento cultural itinerante. Por meio de um veículo adaptado, a iniciativa visa a promoção de ações e atividades culturais com trocas entre os centros e as periferias. A van conta com biblioteca, estúdio para produção e edição audiovisual, óculos de realidade virtual, palco montável, projetor e telão, além de recursos que permitem a realização de apresentações, cinema ao ar livre e oficinas de formação artística e produção cultural.

O veículo deve atuar em territórios ocupados por populações vulnerabilizadas, municípios com população inferior a 20 mil habitantes, áreas urbanas com restrições para construção de equipamentos culturais ou áreas rurais, sobretudo aquelas ocupadas por povos e comunidades tradicionais.

Em 2023, foram selecionados 32 estados e municípios que realizarão 36 itinerários, cada um com uma unidade do MovCeu, com recursos do Ministério da Cultura (MinC). As entregas começaram em julho de 2024.