MinC participa da força-tarefa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

O compromisso do Brasil com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza até 2030 foi firmado nesta quarta-feira (24), no Rio de Janeiro, durante o pré-lançamento da Aliança Global, em reunião da Força-Tarefa para o estabelecimento do pacto, que propõe a cooperação entre países, o compartilhando experiências de bem-sucedidas, recursos e conhecimento de onde são mais abundantes para onde são mais necessários.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, este é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses do seu terceiro mandato. “Precisamos de soluções duradouras e devemos pensar e agir juntos. A Aliança representa uma estratégia de conquista da cidadania. A melhor maneira de executá-la é promovendo a articulação de todos os atores relevantes”, discursou.

O Ministério da Cultura esteve presente, representado pelo secretário-Executivo, Márcio Tavares. “A cultura também é um vetor para o enfrentamento à fome e à pobreza, com potencial de auxiliar no combate às desigualdades por meio da promoção e do respeito à diversidade, da sua relação intrínseca com o meio ambiente e o bem viver”, avalia.

Estavam presentes à cerimônia representantes de países e organizações internacionais membros do G20. O Brasil foi um dos primeiros países a aderir à Aliança, ao lado de Bangladesh, parceiro da iniciativa.

O lançamento oficial será formalizado na Cúpula de Líderes do G20, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Segundo a organização, o G20 constitui plataforma impulsionadora da Aliança, mas, após seu lançamento formal na Cúpula do G20, a iniciativa apresentada irá caminhar de forma independente, como uma plataforma global autônoma.

14,7 milhões deixaram de passar fome no Brasil

O Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial apresentado na cerimônia mostrou grandes avanços do Brasil em 2023. Os dados revelam que a subnutrição crônica caiu de 4,2% para 2,8% no país. O que significa que o país está a poucos passos de sair, novamente, do mapa da fome, resultado alcançado em 2014.

“A redução da fome severa da população caiu de 8% para 1,2% em 2023”, contextualizou o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Empoderando Mulheres e Meninas

Já no período da noite, o secretário-Executivo do MinC participou do evento paralelo Políticas Públicas de Combate à Fome e à Pobreza: Empoderando Mulheres e Meninas para o Desenvolvimento Sustentável. O painel foi conduzido pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, que disse que as mulheres são as mais atingidas pela fome e destacou o Programa Bolsa Família. “A pobreza e a fome atingem muito mais significativamente as meninas e as mulheres. O Bolsa Família é um programa em que as maiores beneficiárias são mulheres chefes de família”.