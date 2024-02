MinC participa da Feira do Livro de Havana e leva delegação de escritores

O Brasil é o país homenageado da 32ª Feira Internacional do Livro de Havana (FILH 2024) que começa nesta quinta (15) e acontece até 25 de fevereiro, na capital cubana. A cerimônia de abertura do evento contará com a presença do presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel e da Ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes. A agenda do Ministério da Cultura (MinC) em Cuba, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), iniciou nesta quarta-feira, 14, e termina no dia 18 de fevereiro e tem como objetivo potencializar as ações conjuntas de cooperação e intercâmbio na área cultural entre os dois países.

Além da ministra, a comitiva do MinC conta com a presença do secretário de Formação, Livro e Leitura, Fabiano Piúba e do presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Marco Lucchesi. A pasta leva, ainda, uma delegação de 15 escritores (as) brasileiros (as) escolhidos (as) por meio da curadoria tripartite composta por integrantes do Ministério, da FBN e o Instituto Guimarães Rosa (IGR), unidade vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Os escritores e escritoras Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Elisa Lucinda, Emicida, Frei Betto, Jarid Arraes, Jeferson Tenório, Marcelo D’ Salete, Márcia Kambeba, Cidinha da Silva, Graça Graúna, Otávio Júnior, Socorro Acioly e Patricia Melo contribuirão com a difusão da cultura brasileira por meio do incentivo à leitura e formação de novos leitores.

A ministra Margareth Menezes destaca que as feiras do livro – sejam elas locais, nacionais ou internacionais – exercem um papel fundamental na democratização de acesso, no fortalecimento de riqueza cultural e literária. De acordo com a chefe da Cultura, esses eventos mobilizam todo o ecossistema do livro: as editoras, livrarias, bibliotecas; ilustradores, tradutores, livreiros, bibliotecários; mobilizam e enaltecem escritores e escritoras dos mais diversos gêneros, nos mais diversos suportes. As feiras internacionais do livro conectam também culturas, línguas, e simbologias diferentes em um movimento comum: o da celebração da leitura e da escrita como ferramentas de emancipação.

“Nós do Ministério da Cultura temos procurado incluir a literatura negra, indígena, das favelas, dos quilombos, dos terreiros, das aldeias, das cidades, da roça: uma literatura que celebra nosso legado, aqueles e aquelas que vieram antes; mas fincada em nosso tempo, em nossa contemporaneidade”, aponta.

Para o secretário Fabiano Piúba, a FILH é uma das mais importantes da América Latina e, certamente, a mais importante do Caribe neste universo literário. “Trata-se de uma feira democrática que ocorre nas ruas e praças de Havana. Para nós é uma grande honra preparamos uma programação com um grupo de escritores e escritoras que irão compartilhar suas experiências literárias, acadêmicas e artísticas, traduzindo uma diversidade cultural brasileira em Cuba. Mas, para além dessa agenda, sob a chefia e liderança da ministra Margareth Menezes, será assinado um Memorando de Entendimento (MoU) entre os ministérios da Cultura de ambos os países”, ressalta.

O MoU visa a realização de ações conjuntas de cooperação e intercâmbio na área cultural e será assinado hoje (15), às 10h30 (hora local), durante reunião bilateral da ministra Margareth Menezes com o ministro da Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau. Além da Feira do Livro, a ministra da Cultura cumprirá agenda de reuniões bilaterais com autoridades cubanas e visitará equipamentos culturais.

Presença confirmada

Ganhadora do Prêmio Jabuti de Contos 2022, a escritora carioca Eliana Alves Cruz comentou sobre a oportunidade de representar a literatura brasileira no país caribenho. “Esta é a primeira grande delegação brasileira de escritores e escritoras para um evento internacional literário, após um período terrível de ataques ao pensamento, à cultura e a democracia. Já é histórico, mas se torna ainda mais emblemático por ser em Cuba, um local com processo colonial e diáspora africana tão semelhantes ao do Brasil. Certamente um grande momento que ficará para as gerações futuras”, destaca.

O evento contará também com a participação dos quadrinistas brasileiros Ana Luiza de Souza Freitas, Gidalti Oliveira Moura Júnior, Alcimar Mendes Frazão, João Carlos Pires Pinheiro, Sirlene Francisco Barbosa e a curadora da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, Luciana Falcon Anselmi.

Feira Internacional do Livro de Havana

Nesta edição, sob o tema “Ler é construir identidade”, a FILH 2024 se consolida como um ambiente de intercâmbio cultural, colocando a literatura como principal ferramenta para a troca de conhecimento entre Cuba-Brasil. O festival também simboliza a relação entre os países na promoção da cultura, na divulgação dos escritores para a formação da consciência individual e coletiva do pensamento crítico autêntico.

Para tal, a programação teórico-cultural do evento inclui uma variedade de espaços associados à literatura e ao saber, entre os quais se destacam: o Salão Profissional do Livro, onde ocorrerão a Oficina Nacional do Livreiro e o Encontro de Editores e Tradutores Literários.

Da mesma forma, será realizado o Encontro de Historiadores e os colóquios de Ciências Sociais e de Saúde Humana e Meio Ambiente. Além disso, no âmbito da celebração, acontecerão o Evento de Publicações Seriais e Mídia Digital, o Encontro de Jovens Escritores da Ibero-América e o Encontro de Promotores de Poesia.

Durante a FILH 2024, escritores, tradutores e profissionais do segmento terão ainda a oportunidade de promover, comercializar, negociar e interagir com seus principais destinatários, o público leitor e os empresários do ramo.



Serviço

MinC participa da 32ª Feira Internacional do Livro de Havana

Data: 14 a 18 de fevereiro de 2024

Local: Havana, Cuba