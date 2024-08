MinC lança nova versão da plataforma Mapa da Cultura

A plataforma Mapa da Cultura acaba de ser atualizada para a versão 7, trazendo uma série de melhorias que vão facilitar a forma como projetos, artistas, espaços e eventos culturais são apresentados e acessados pelo público.

O Mapa da Cultura é a principal plataforma de mapeamento e gestão do fomento cultural realizado pelo Ministério da Cultura (MinC). Sua nova versão busca tornar a experiência dos usuários mais intuitiva e funcional, com melhorias que correspondem aos diferentes usos feitos pelos agentes e gestores culturais.

Uma das principais novidades da versão 7 é a modernização do layout. Com uma interface mais intuitiva e visualmente atraente, a navegação pela plataforma se tornou mais fácil e agradável. Isso facilita o acesso às informações por parte de usuários de todas as idades e níveis de familiaridade com a tecnologia.

Além do novo design, a atualização trouxe a integração de informações, permitindo que usuários encontrem dados sobre editais, oficinas, prêmios, concursos, eventos, espaços culturais, agentes e produtores culturais e projetos em um único lugar.

Essa integração visa dar maior visibilidade aos produtores culturais e seus trabalhos, promovendo uma conexão mais eficiente entre eles e o público, como explica Sofia Mettenheim, coordenadora-geral de Projetos Estratégicos do Ministério da Cultura (MinC).

“Com a instalação da nova versão do Mapa da Cultura, toda a sociedade civil será beneficiária, pois cada agente cultural que deseja fazer parte do mapeamento cultural brasileiro ou se inscrever num edital do MinC o fará por meio de uma plataforma mais intuitiva, funcional e qualificada. Aprimorar a experiência dos agentes culturais foi um dos objetivos centrais da decisão de atualizar a versão da plataforma”, disse.

Sofia ainda esclarece que com as melhorias, o Mapa da Cultura reafirma o papel como uma ferramenta essencial para o setor cultural brasileiro.

“Com a entrega esperamos que os agentes culturais de todo o Brasil acessem os editais do Ministério da Cultura, buscando sempre ampliar o alcance regional e da diversidade cultural brasileira. O MinC também espera estimular que as gestões culturais estaduais e municipais percebam o Mapas Culturais como uma das soluções digitais mais interessantes e viáveis para uma gestão segura e transparente das suas políticas de fomento e editais da PNAB. As melhorias seguem, portanto, impactando tanto a sociedade civil quanto os agentes culturais, com a qualificação da gestão pública da cultura”, diz.

Atualizações

A nova versão aprimora a jornada do gestor na criação e publicação de editais. Mariana Prezzoto, coordenadora de Sistemas (STII) do MinC traz algumas das atualizações da versão 7.

“A nova versão da plataforma é mais comunicativa junto ao usuário, tanto no envio de comunicações via e-mail quanto na sua área privada de gestão [Painel de controle do usuário], onde é possível gerenciar e acompanhar de forma clara e simples seu cadastro como agente da cultura, suas inscrições em editais, seus espaços e projetos cadastrados, além de eventos no setor da cultura”, afirma.

De forma geral toda a informação sobre Editais/Oportunidades, Agentes da Cultura, Espaços, Eventos e Projetos estão dispostas de forma mais clara para os usuários, como novas formas de pesquisa e navegação.

Confira algumas mudanças

A atualização trouxe melhorias na visualização das informações, permitindo que usuários encontrem mais facilmente dados sobre editais, oficinas, prêmios, concursos, eventos, espaços culturais, agentes e produtores culturais e projetos em um único lugar.

Entre as principais características, a nova versão apresenta navegação intuitiva, com menus mais organizados, que facilitam a busca por informações e recursos, e a experiência mobile otimizada, adaptada totalmente para dispositivos móveis, permitindo que as pessoas usuárias possam acessá-la facilmente de qualquer lugar e a qualquer momento.

Além disso, o acesso a editais e inscrições foi simplificado, tornando o processo de inscrição e acompanhamento mais rápido e eficiente. A plataforma também passou por uma revisão na linguagem, garantindo uma comunicação clara e acessível a todos os tipos de pessoas usuárias. Por fim, o design renovado da plataforma oferece uma experiência visual mais agradável e contemporânea, tornando-a mais atrativa para as pessoas usuárias.

Site Mapas Culturais

O MinC disponibilizou o site Mapas Culturais, com as principais mudanças e informações sobre o novo sistema. Nele é possível conhecer mais sobre a plataforma e seu histórico, tirar dúvidas sobre como usar, como instalar a nova versão e como se cadastrar, além de consultar as perguntas frequentes para sanar dúvidas.

A nova versão já está disponível para acesso no site oficial do Ministério da Cultura.