MinC e Periferia Brasileira de Letras abrem chamada pública para coletivos literários periféricos da Região Norte

Reunir coletivos literários periféricos da Região Norte atuantes na área do livro, leitura, escrita, biblioteca literatura e oralituras, organizados formal ou informalmente. Com esse objetivo, o Ministério da Cultura (MinC) e a Periferia Brasileira de Letras (PBL), em uma iniciativa da Cooperação Social da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz), abrem inscrições, até o dia 17 de junho, para coletivos interessados em integrar a rede.

Os selecionados terão, durante seis meses, uma bolsa para participar dos ciclos de pesquisa. O regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site da Periferia Brasileira de Letras. A chamada é fruto de uma parceria com a Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli) do MinC.

Quem pode participar?

Organizadores de saraus poéticos; Rodas de Slam, Hip-Hop e batalhas de rima; Grupos de contação de histórias; Bibliotecas comunitárias e editoras independentes; Grupos de poetas de rua, museus e espaços culturais focados em literatura; Clubes de leitura e Rodas de Leitura e Oficinas de escrita literária e todos os coletivos que atuam na cena cultural literária e periférica.

É fundamental que o representante do coletivo tenha, também, acesso à internet e equipamento para participar das atividades virtuais.

Como se inscrever?

Basta que o representante seja pessoa física, com conta corrente ativa. O coletivo e/ou grupo, formalizado ou não, deve ter no mínimo um ano de atuação na área da leitura, livro e literatura, ter um portfólio com imagens postadas em redes sociais de eventos realizados, publicações e/ou calendário de atividades regulares e atuar em território de favela ou periferia na Região Norte.

Conheça a PBL

A Periferia Brasileira de Letras (PBL) é uma rede de coletivos literários de favelas e periferias. Atualmente presente em oito capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Distrito Federal, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro) desenvolve ações que reivindicam políticas públicas no campo da leitura, livro e literatura adequadas às demandas por direitos dos seus territórios. Iniciativa da Cooperação Social da Fiocruz, a PBL é uma plataforma colaborativa que busca, por meio da participação popular de coletivos literários, a construção coletiva de políticas públicas saudáveis.

Saiba mais sobre a Periferia Brasileira de Letras aqui.