MinC anuncia os vencedores do Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro

O Ministério da Cultura (MinC) anunciou recentemente os resultados do Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro, uma iniciativa que visa valorizar a produção acadêmica no setor audiovisual do Brasil. Através da Secretaria do Audiovisual (SAV), em colaboração com o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), serão destinados R$ 140 mil para apoiar dez projetos universitários, selecionados de maneira equitativa entre as cinco regiões do país.

Cada um dos projetos contemplados receberá um aporte financeiro de R$ 14 mil e será incluído em um catálogo especial, que será utilizado para ações de promoção pelo MinC e pelo Forcine. Essa medida visa não apenas fomentar a produção, mas também garantir uma visibilidade maior para as obras selecionadas.

Com o intuito de ampliar o alcance das informações sobre os filmes premiados, foi desenvolvido um e-book que apresenta a lista completa das obras contempladas. Essa ação busca democratizar o acesso às informações e reforçar a importância da produção audiovisual universitária no Brasil.

A premiação é uma homenagem ao renomado cineasta, escritor e jornalista baiano Orlando Senna, que teve um papel fundamental no desenvolvimento do audiovisual no país. Senna é conhecido por obras icônicas como “Iracema, Uma Transa Amazônica”, co-dirigida com Jorge Bodanzky, além de roteiros significativos como “O Rei da Noite” e “Ópera do Malandro”. Sua contribuição se estendeu à fundação da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba, e ao cargo de Secretário do Audiovisual entre 2003 e 2007.

A SAV enfatiza que a experimentação de novas linguagens nos cursos superiores é crucial para o surgimento de talentos inovadores no audiovisual. Dados recentes do Forcine revelam um aumento expressivo de 111,4% no número de cursos de graduação na área entre 2016 e 2020, passando de 87 para 184 instituições. Esse crescimento, associado à implementação de políticas afirmativas como a Lei 12.711/2012, tem ampliado a participação de estudantes negros e indígenas nas universidades, diversificando as narrativas e perspectivas dentro da produção audiovisual brasileira.

Por meio do Prêmio Orlando Senna, o Ministério da Cultura reafirma seu compromisso em promover a nova geração de realizadores brasileiros, incentivando a diversidade cultural e reconhecendo o potencial transformador do audiovisual como uma ferramenta educativa.

Os projetos vencedores representam a riqueza cultural e a criatividade que caracterizam as diversas regiões do Brasil, destacando assim a força da produção audiovisual proveniente das universidades nacionais.