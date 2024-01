MinC amplia número de premiações do Edital Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres

O Ministério da Cultura (MinC) decidiu ampliar em mais 12 vagas o número de escritoras negras selecionadas no Edital Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres 2023. A quantidade total de premiadas passará de 61 para 73 escritoras, visando dar maior eficácia ao Programa Federal de Ações Afirmativas (Decreto nº 11.785 de 2023).

Com a iniciativa, as candidatas da categoria escritoras negras que obtiveram nota máxima na premiação (30 pontos) passam à categoria “ampla concorrência”, sem alteração do resultado já divulgado. As 12 novas vagas para concorrentes inscritas na cota de escritoras negras serão preenchidas observando a ordem de classificação e os critérios de desempate previstos no edital. A ampliação do número de premiadas pretende valorizar ainda mais a escrita literária no país, a efetividade das políticas afirmativas e a promoção da diversidade literária brasileira.

Com esta alteração para 73 selecionadas, o número total de contempladas no Prêmio Carolina Maria de Jesus passa de 22 para 34 escritoras negras (46,57%), dessas três são quilombolas, duas pessoas com deficiência (PCD’s), 17 da ampla concorrência e 12 negras. Já entre as 36 autoras brancas (49,31%), temos 32 da ampla concorrência e quatro PCD’s. Além disso, foram premiadas três escritoras indígenas (4,10%).

PCMJ

Além de impulsionar trabalhos literários produzidos por mulheres, o prêmio lançado pelo MinC homenageia uma escritora brasileira de renome internacional: Carolina Maria de Jesus.

O edital é histórico ao distribuir R$ 50 mil para cada obra literária inédita produzida por mulheres brasileiras. Com a ampliação no número de premiadas, o valor total oferecido pela pasta chega a R$ 3,650 milhões.