MinC altera período de inscrições para contratação de servidores temporários

O Ministério da Cultura (MinC) publicou, nesta segunda-feira (10), 1ª retificação do edital para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores temporários para auxiliar nas atividades relativas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A mudança foi no período de inscrição dos interessados, que passa a ser de 24 de junho a 14 de julho, e na distribuição das cotas. As vagas, ambas de nível superior, estão distribuídas da seguinte forma:

Técnicas de Complexidade Intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130,00, sendo 42 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 12 para pessoas negras.



Técnicas de Suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800,00, sendo 30 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e nove para pessoas negras.

Serão 99 vagas com salários que variam entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil. Os contratados serão lotados em Brasília, Distrito Federal. O contrato terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por até quatro anos.

Mais informações do Processo Seletivo Simplificado por meio do telefone 2024-2258 ou do e-mail: concursotemporario@cultura.gov.br.