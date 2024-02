MinC abre inscrições para pontos de exibição e cineclubes da Mostra Difusão

O Ministério da Cultura (MinC) abre na quinta-feira, 15, até o dia 23 de fevereiro, as inscrições para o credenciamento de pontos de exibição e de cineclubes que queiram participar da Mostra Difusão, que faz parte da programação da 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. O evento acontece de 25 de março a 24 de abril e será disponibilizado por meio de plataforma streaming Innsaei܂tv, com exibição gratuita. As inscrições serão realizadas pelo site Mapa da Cultura.

A Mostra Difusão faz parte da programação da 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos (MCDH) iniciada em dezembro de 2023, no Cine Arte UFF, em Niterói (RJ), com o tema Vencer o ódio, semear horizontes. O objetivo é promover debates sobre temas como prevenção e combate à tortura e ao genocídio, democracia e enfrentamento ao extremismo, direito à participação política, segurança, diversidade religiosa, memória, verdade, saúde mental, cultura e educação.

Exibição

Para a qualificação dos pontos de exibição e dos cineclubes na Mostra Difusão, os espaços precisam dispor obrigatoriamente de equipamentos de projeção e sonorização, e acesso à internet de banda larga para reprodução dos filmes direto da plataforma streaming. As películas devem abordar pautas como os direitos de mulheres, idosos, crianças e jovens, pessoas com deficiência, população em situação de rua, povos indígenas e comunidade LGBTQIA+.

A Mostra Cinema e Direitos Humanos é realizada pelos Ministérios da Cultura (MinC) e dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF). Para outras informações ou em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail 13mcdh܂difusao@cultura܂gov܂br.

Cinema e Direitos Humanos

Na defesa dos direitos humanos, a cultura é uma forte aliada para promover debates, para apresentar vivências possíveis, para resgatar a nossa memória histórica e para agregar pessoas em prol de uma sociedade mais diversa e tolerante. Assim, MinC e MDHC unem-se potencializando o poder simbólico do audiovisual nacional para abrir caminhos para a promoção da dignidade humana e da justiça social.

A iniciativa está em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), de ampliar e diversificar a produção de materiais pedagógicos e didáticos para educação em direitos humanos, e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), de estimular a popularização dos direitos humanos através de produções culturais.

Serviço



Credenciamento de pontos de exibição e de cineclubes na Mostra Difusão

Data: 15 a 23 de fevereiro

Inscrição: Site Mapa da Cultura

Mostra Difusão

Data: 25 de março a 24 de abril

Local: Plataforma streaming Innsaei܂tv