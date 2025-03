Minas vence Osasco e assume a liderança da Superliga Feminina

Em um emocionante confronto na Superliga Feminina, o Minas Tênis Clube conquistou uma vitória crucial sobre o Osasco, no último encontro realizado na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A partida, que terminou com o placar de 3 sets a 2 (com parciais de 25/15, 25/22, 26/28, 24/26 e 20/18), foi marcada por reviravoltas e demonstrações de habilidade por ambas as equipes.

A vitória permite ao Minas assumir a liderança da competição, totalizando agora 48 pontos. No entanto, o Praia Clube, que ainda tem um jogo a menos, pode recuperar a primeira posição caso vença o Flamengo. A líbero Kika foi uma das grandes protagonistas do jogo, destacando-se com 17 recepções e sendo agraciada com o Troféu Viva Vôlei.

Na próxima e última rodada da fase regular, o Minas enfrentará seu rival Praia Clube na sexta-feira às 21h (horário de Brasília), em um duelo que poderá decidir a liderança. O Osasco também jogará no mesmo dia e horário contra o Brasília no SESI Taguatinga Norte.

Análise da Partida

No primeiro set, o Minas iniciou de forma dominante, mostrando um excelente aproveitamento ofensivo. Com uma vantagem inicial de cinco pontos, a equipe mineira ampliou a diferença ao longo do set, enquanto o Osasco lutava com uma recepção abaixo do esperado. Assim, as donas da casa fecharam o set em 25 a 15.

O segundo set trouxe uma mudança de cenário, com o Osasco apresentando um desempenho mais consistente e conseguindo reverter bolas na quadra adversária. No entanto, mesmo diante da pressão, o Minas manteve-se à frente e garantiu a vitória por 25 a 22.

O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio. Ambas as equipes trocaram pontos sem que nenhuma delas conseguisse abrir uma vantagem significativa. O Osasco se destacou na parte final e fechou a parcial em 28 a 26.

No quarto set, o Osasco conseguiu se organizar melhor e passou à frente do placar. O Minas teve que correr atrás para recuperar a desvantagem quase durante todo o tempo. Com menos erros e mais organização, o time paulista levou a parcial por 26 a 24.

O tie-break trouxe uma virada inesperada. O Osasco chegou a abrir uma vantagem de seis pontos rapidamente. Porém, em uma demonstração de resiliência, o Minas reagiu e reduziu a diferença para apenas um ponto (11 a 12). Após momentos tensos e match-points para ambas as equipes, as anfitriãs conseguiram selar sua vitória com um fechamento emocionante de 20 a 18.

Essa partida foi não apenas um reflexo da competitividade da Superliga Feminina mas também uma vitrine do talento presente nas quadras brasileiras.