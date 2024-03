Minas Gerais leva o título da Divisão Especial sub-18 feminina do CBS

Deu Minas Gerais na disputa da Divisão Especial sub-18 feminina do Campeonato Brasileiro de Seleções, que terminou domingo (24/3), em Maringá, no Paraná. Na decisão, o time mineiro superou a equipe de São Paulo por 3 sets a 1 (25/16, 22/25, 25/16, 26/24). Quatro nomes da equipe entraram na seleção da competição: a ponteira Lorena Rezende, também eleita MVP do campeonato; a levantadora Fernanda Ramos; a central Giovanna Pires, além do técnico Alexandre Corrêa.

O terceiro lugar ficou com o Paraná, que na disputa pelo bronze venceu o Rio Grande do Sul por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/15). Pernambuco, Distrito Federal e Mato Grosso, os três últimos colocados, disputarão a Primeira Divisão sub-18 feminina do CBS em 2025.

Iniciativa da CBV para a temporada 2024 do CBS, o projeto Mentalidade Vencedora leva campeões de várias gerações para conversas e troca de experiências com os jovens atletas. Depois do líbero Serginho e do ponteiro Dante, a palestrante da vez foi Paula Pequeno – ouro em Pequim 2008 e Londres 2012: “Foi uma experiencia incrível compartilhar um pouco da minha história. É um projeto muito incrível, que vai fazer a diferença na vida dessas meninas.”, diz Paula Pequeno.

Na quarta-feira, também em Maringá, começa a disputa da Primeira Divisão sub-18 feminina do CBS.

Seleção da Divisão Especial sub-18 feminina do CBS 2024

MVP

Lorena Rezende (Minas Gerais)

Levantadora

Fernanda Ramos (Minas Gerais)

Oposta

Vallentina Rohsig (Rio Grande do Sul)

Ponteiras

Eduarda Zeni (São Paulo)

Lorena Rezende (Minas Gerais)

Centrais

Giovanna Pires (Minas Gerais)

Carolina Barreto de Castro (Rio de Janeiro)

Líbero

Júlia Fernandes (Santa Catarina)

Técnico

Alexandre Seixas Corrêa (Minas Gerais)

