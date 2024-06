Mimoo chega ao Atrium Shopping para distribuir produtos de graça

Na próxima segunda-feira, 10, o Atrium Shopping inaugura uma loja inovadora e fora dos padrões: a Mimoo Grátis, onde todos os produtos das melhores marcas são totalmente gratuitos. Com entrega de itens para experimentação, a chegada da marca promete transformar a experiência dos clientes, oferecendo um modelo ganha-ganha entre marcas e consumidores no centro de compras.

“Ter a operação da Mimoo no nosso centro de compras é sinônimo de inovação e, em especial, oportunidade de poder gerar ainda mais momentos e experiências para nossos clientes. Ela chega para somar ao mix de lojas diferenciadas e ações que realizamos sempre pensando em nosso público”, diz Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Na Mimoo, o consumidor tem acesso gratuito aos melhores produtos, que podem ser alimentos, bebidas, produtos de higiene e beleza, entre outros. A loja fica localizada no Piso Térreo e funciona de segunda a sábado, das 12h30 às 20h.

“Santo André é uma cidade especial para nós da Mimoo, chegamos aqui em 2019, agora estamos em um outro momento e felizes com essa nova parceria com o Atrium Shopping. Temos a certeza de que poderemos mimar ainda mais pessoas e gerar experiências incríveis”, afirma Karinny Greggio, CMO da Mimoo.

Para ter acesso aos produtos o cliente precisa seguir o passo a passo:

Baixar o app gratuitamente, disponível na App Store e Google Play, fazer o cadastro; Escolher o ponto de resgate favorito; Reservar e resgatar mimos gratuitamente nos pontos de resgate conforme disponibilidade de estoque; Colaborar com as marcas para desbloquear mimos especiais.

O Ponto de Resgate da Mimoo no Atrium Shopping inaugura com produtos exclusivos para a operação do centro de compras. Os consumidores podem reservar no app e resgatar na loja protetores solares da linha Australian Gold, além de outro mimo, um esmalte Vult, ambos os produtos conforme disponibilidade de estoque para reserva no app.

Para o CEO e fundador da Mimoo, Ernesto Villela, a ideia da loja também é atrair e fidelizar novos consumidores. “Estamos felizes em ter um ponto de resgate da Mimoo nesta região de Santo André. Somos uma atração à parte, pois funcionamos como ferramenta de retenção de clientes, geração de fluxo e benefício para público interno”, declara Villela.

Serviço

Loja da Mimoo no Atrium Shopping

Piso Térreo

Horário de funcionamento: segunda à sábado, das 12h30 às 20h. Domingos e feriados não funciona.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais