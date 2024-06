Milton Nascimento lança música que tem Paul Simon cantando em português

Os fãs de Milton Nascimento vibraram com a nova música do cantor. Lançada nesta sexta-feira (21), “Um Vento Passou (para Paul Simon)” faz parte do álbum que o intérprete de “Maria, Maria” e “Ponto de Areia” vai lançar em agosto. O trabalho é uma parceria de Milton com a cantora Esperanza Spalding e a faixa tem participação do próprio Paul Simon cantando em português.

Filho de Bituca, Augusto Nascimento contou que o pai enviou, por e-mail, uma melodia para que Paul Simon fizesse a letra, ainda na pandemia. O cantor norte-americano não respondeu de primeira, mas depois explicou que, por conta da perda auditiva que sofreu no ouvido esquerdo, a música vinha sendo algo difícil. Simon acenou com a possibilidade da parceria acontecer mais tarde.

O encontro aconteceu em 2022, quando Milton estava em Nova York, Estados Unidos e vistou o cineasta Spike Lee. “Estávamos com o Spike Lee no quarto de hotel, e chegaram flores em nome de Paul”, começou Augusto. “Presumi que ele não iria, mas estava enviando seu carinho. Desci até o carro com Spike, e, quando subi, tocou o telefone do quarto: Era Paul Simon chegando!”.

Augusto ainda lembrou que a melodia já estava pronta quando começou a pensar no projeto com Esperanza. A cantora queria chamar uma letrista conhecida, mas ele já tinha um nome em mente. “Firmei o pé e disse que só Márcio Borges poderia fazer uma letra para uma nova composição do meu pai. Ele fez e aí Paul Simon topou gravar. É isso. Sonhos não envelhecem”, comentou. “Um Vento Passou (para Paul Simon)” fala sobre amizade, a passagem do tempo e memória. Milton se despediu dos palcos em 2022.