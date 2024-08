Milton Leite diz que não preparou discurso de despedida da Globo

Milton Leite falou sobre os bastidores de sua despedida da Globo, ao vivo na transmissão das Olimpíadas de Paris. O narrador, que passou 19 anos na emissora, disse que sua fala, que ocorreu durante a cobertura do atletismo, não foi planejada.

“Não estava programada nem aquela fala que eu faço no final da transmissão do atletismo. Um coordenador virou para mim e falou: ‘Não vale a pena você simplesmente entregar, ir embora e tal, fala alguma coisa, vou te botar no estúdio’. Aí eu fui falar que eu estava encerrando a minha história na Globo”, disse Milton em entrevista ao programa Timeline, na Rádio Gaúcha.

Na ocasião, ele se dirigiu ao público após finalizar a Narração: “Procurei a direção da Globo em fevereiro deste ano e propus um encerramento. A gente tratou isso com muito carinho e gentileza, lado a lado. Até que chegamos no consenso de que talvez o ideal fosse encerrar a minha participação aqui no canal na minha oitava Olimpíada”.

Milton ainda contou que foi aplaudido nos bastidores, ao terminar a transmissão: “Quando eu saio do elevador, tinha 60, 80 pessoas olhando para mim. Todo mundo me aplaudindo e eu chorando que nem um bobo. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida”.

O jornalista também explicou que decidiu deixar a Globo para poder aproveitar mais a família. “Eu quero ter um pouco mais de espaço. Por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem com a minha mulher, ficar dois, três meses fora, eu quero poder fazer isso”, encerrou ele.