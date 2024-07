Milton Cunha vai comentar abertura e encerramento das Olimpíadas na Cazé TV

O carnavalesco Milton Cunha vai comentar as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris na Cazé TV. O grande rosto da Globo no Carnaval conta ao F5 que “pediu licença a Boninho” para se juntar ao time liderado pelo streamer Casimiro Miguel.

A Cazé TV, parceria de Casimiro com a Livemode, adquiriu os direitos digitais e vai transmitir as Olimpíadas via canal do YouTube e Twitch.

Cunha diz estar muito feliz com a novidade e elogia a equipe. “Eles são muito loucos, são maravilhosos. Eles são a minha cara”, afirma ao F5.

Na noite deste domingo (14), a Cazé TV divulgou a notícia com vídeos no Instagram. Em um deles, Casimiro está provando roupas e, após vestir um moletom, reclama por estar “básico”. “Era pra ser diferente. É para ser ousado, é para ser alegre, é para chamar atenção”, diz o streamer.

Ele, então, faz uma ligação e pede ajuda. Logo depois, sai do provador vestindo um terno com vários pingentes brilhantes e encontra Milton Cunha o aguardando. “Poeira das estrelas cintilante da via láctea. Tá um escândalo”, diz o carnavalesco. “Parece a medalha de ouro. Porque, afinal, Paris é glamour.”

Cunha diz que a gravação dos vídeos foi “uma loucura”. “A gente ri horrores, parece ‘Casseta & Planeta'”, relata.

Em um segundo vídeo, o carnavalesco divulga a novidade. “Tem coisa mais mesopotâmica, faraônica, escandalosíssima do que a Cazé TV transmitir a abertura dos Jogos Olímpicos com comentários discretíssimos meus? Eu, cleopátrico, nabucodonosoriano, estou esperando vocês com uma equipe enorme. Casimiro, um escândalo do meu lado, vamos fazer uma transmissão linda e alegre para vocês. Dia 26 de julho, o circo estará montado. Salve-se quem puder“, diz.