Milton Cunha solta palavrão no ar em transmissão de abertura das Olimpíadas

Uma fala de Milton Cunha durante a transmissão da cerimônia de abertura das Olimpíadas no Youtube da Cazé TV repercutiu nas redes sociais. O carnavalesco, que comentou o evento no canal nesta sexta-feira (26), deixou a fala “desfile de merda” escapar.

A delegação da Geórgia desfilava no seu barco no Rio Sena quando Cunha disse a frase polêmica. Momentos antes, porém, havia sido exibido um pequeno desfile de moda, que simbolizava a importância da França no cenário mundial do estilo. Não ficou claro a que o carnavalesco se referia.

No X (ex-Twitter), Cunha disse que, na verdade, chamou o desfile de “fraco”. “Eu disse que o desfile de moda que estava acontecendo dentro da fabulosa Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris 2024 era fraco”, escreveu ele.

A reportagem procurou a Cazé TV, mas não obteve posicionamento até a última atualização deste texto.

A transmissão da abertura dos Jogos Olímpicos na CazéTV contou com narração de Luís Felipe Freitas. A Globo e o SporTV também exibiram a cerimônia ao vivo.