Milton Cunha dá dicas sobre a operação do MetrôRio durante o carnaval

O carnavalesco Milton Cunha deu um toque especial, com muito glamour e ziriguidum, aos avisos sonoros da operação especial do MetrôRio para os dias de carnaval no Rio de Janeiro. Todas as estações e as composições das linhas 1, 2 e 4 do sistema metroviário entrarão no clima da folia com as dicas do irreverente comentarista.

Além de informar aos clientes da concessionária que o sistema funcionará 24 horas nos cinco dias de carnaval e no fim de semana de Desfiles das Campeãs, o carnavalesco vai recomendar a melhor estação para desembarcar perto da Sapucaí, de acordo com os setores, além de boas práticas no sistema.

“Gloriosos, eu sou Milton Cunha, e a próxima estação é a Central do Brasil: estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Meu amor, o desembarque é pelo lado esquerdo emplumadérrimo. E atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Não vai cair, hein! E não esquece, 24 horas funcionando direto, O MetrôRio faz o teu balacobaco”, destaca o carnavalesco em um dos avisos sonoros.

A gravação é uma das iniciativas da concessionária para melhor informar e conscientizar os clientes sobre as melhores práticas de uso do sistema durante este período de folia.