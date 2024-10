Milton Bigucci será homenageado no Museu do Futebol, neste sábado (5/10)

Em solenidade aos 100 anos do futebol de várzea do Ipiranga e região, o Memofut (grupo de literatura e memória do futebol) organizou uma homenagem a dez pioneiros, ex-jogadores e dirigentes, que tiveram papel fundamental nas primeiras décadas do futebol de várzea da região.

Os homenageados são: Milton Bigucci, Manolo, Trovão, Wilson, Gatão, Deminha, Bardu, Chiquinho, José Marques e Napi.

Com mais de sete décadas no futebol amador, Milton Bigucci, que também preside a construtora MBigucci na qual mantém há decadas um campeonato interno de futebol, já jogou em diversos clubes de várzea, entre eles o Grêmio Esportivo Centenário do Ipiranga, nos anos de 1950 e 1960, clube que também dirigiu por um tempo, quando as camisas dos jogadores ainda eram de botões. Bigucci era o lateral direito, camisa 2 do Centenário. Hoje, prestes a completar 83 anos, permanece jogando, mas agora com a Camisa 10, no time do AVS seniores do CAY, Clube Atlético Ypiranga.

Essas e outras histórias da várzea também estão no livro “7 Décadas de Futebol”, lançado por Milton Bigucci, em 2014, no Museu do Futebol.

A homenagem é aberta ao público

Dia 5 de outubro (sábado), às 8h30

Local: Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo (auditório Armando Nogueira)

Além dos homenageados e representantes do Museu do Futebol, do Memofut são esperados jornalistas esportivos e memorialistas do futebol