Milkshake: A bebida gelada que conquistou o mundo completa 140 Anos

Com a intensa onda de calor que estamos enfrentando, o milkshake se destaca como uma opção de bebida gelada e prática, sendo uma das favoritas dos brasileiros. Para celebrar os 140 anos da invenção do milkshake, a Polar Shake, o mais novo desejo dos brasileiros que visitam os EUA , reuniu 15 curiosidades sobre essa deliciosa bebida:

Divulgação

1. Origem Alcoólica: O termo “milkshake” foi registrado pela primeira vez em 1885, referindo-se a uma bebida alcoólica semelhante a uma gemada, feita com ovos e whisky.

2. Evolução da Receita: Por volta de 1900, o milkshake passou a ser descrito como uma bebida substanciosa com caldas de chocolate, morango ou baunilha.

3. Popularização nos Anos 1930: Na década de 1930, os milkshakes tornaram-se populares em “malt shops” nos Estados Unidos e Canadá, servindo como ponto de encontro para estudantes.

4. Invenção do Liquidificador Elétrico: A introdução do liquidificador elétrico em 1910 pela Hamilton Beach revolucionou a preparação do milkshake, permitindo uma mistura mais aerada e espumosa.

5. Refrigeradores a Gás Freon: A invenção dos refrigeradores a gás freon em 1926 proporcionou uma maneira segura de fazer e armazenar o sorvete usado nos milkshakes.

6. Canudo Dobrável: O canudo dobrável foi inventado por Joseph Friedman após observar sua filha tendo dificuldades para beber um milkshake com um canudo reto em um copo alto.

7. Significado Literal: Em tradução literal, “milkshake” significa “leite batido”. No entanto, a bebida é uma combinação de sorvete, leite e outros ingredientes saborizantes.

8. Boom Pós-Segunda Guerra Mundial: Após a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento das lanchonetes nos EUA, popularizando ainda mais o milkshake. Durante esse período, foram introduzidas versões industrializadas da bebida, algumas nem mesmo contendo leite, apenas misturas em pó.

9. O Fator Mouthfeel: O prazer de consumir um milkshake não está apenas no sabor, mas também na textura e sensação que provoca na boca. Esse fenômeno, chamado mouthfeel, ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, tornando a bebida ainda mais irresistível.

10. Milkshake como Recompensa Pós-Treino: Pesquisadores da Universidade do Texas descobriram que um milkshake de chocolate pode ser uma excelente opção para a recuperação muscular após exercícios físicos.

11. Milkshake na Cultura Pop – Friends: Na icônica série Friends, um dos pôsteres mais famosos mostra os seis protagonistas dividindo dois milkshakes, reforçando o status da bebida como símbolo de encontros e momentos descontraídos.

12. Milkshake no Cinema – Pulp Fiction: O filme Pulp Fiction (1994) tem uma das cenas mais famosas envolvendo milkshake, quando Mia Wallace (Uma Thurman) pede um milkshake de US$ 5 e impressiona Vincent Vega (John Travolta) com o sabor.

13. Milkshake na Música: Várias músicas fazem referência ao milkshake. Um dos exemplos mais conhecidos é Milkshake, de Kelis, lançada em 2003, que fez enorme sucesso mundialmente.

14. Sabores Mais Vendidos no Brasil: Os brasileiros adoram milkshakes, e os sabores mais populares incluem:

• Ovomaltine

• Paçoca

• Maracujá

• Caramelo

• Doce de leite

• Doce de leite com Nutella

• Nutella

• Coco com Nutella

• Flocos

• Abacaxi e coco

• Mousse de limão

15. Sabores Mais Vendidos nos Estados Unidos: Nos EUA, os sabores tradicionais ainda dominam as vendas, com chocolate, baunilha e morango no topo da lista.

Seja para refrescar nos dias quentes, relembrar momentos icônicos do cinema ou simplesmente curtir um sabor especial, o milkshake segue sendo um clássico amado em todo o mundo. Agora que você conhece mais sobre essa delícia, que tal aproveitar o calor e saborear um?