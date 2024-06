Milionário retorna aos palcos em grande estilo com Moysés Rico, filho do José Rico

No próximo dia 10 de agosto, o cenário da música sertaneja será agraciado com o emocionante retorno do icônico cantor Milionário aos palcos. Acompanhado por Moysés Rico, filho de seu saudoso e eterno parceiro José Rico, Milionário promete trazer à tona memórias e emoções que só a verdadeira música sertaneja pode proporcionar.

Após um período de recuperação em casa devido a um AVC, Milionário fez questão de desmentir os boatos infundados sobre sua morte. Demonstrando força e resiliência, ele reafirma seu compromisso com a música e sua paixão por continuar encantando seus fãs.

A apresentação, marcada por uma atmosfera de nostalgia e reverência, também será um tributo a José Rico, cuja presença ainda é fortemente sentida. Milionário expressará a profunda saudade que sente de seu parceiro de longa data, destacando a importância e o legado imortal da dupla Milionário & José Rico no universo sertanejo.

Com a participação especial de Moysés Rico, que carrega em seu talento a herança musical de seu pai, a noite promete ser ainda mais especial. Juntos, eles proporcionarão um espetáculo inesquecível, repleto de clássicos que marcaram gerações e novos arranjos que encantarão o público.

Este retorno não só celebrará a vida e a recuperação de Milionário, mas também renovará a esperança e a continuidade de uma trajetória musical que, apesar das adversidades, permanece viva e pulsante no coração de milhões de fãs.

O Milionário continua a demonstrar que, com paixão e dedicação, a música sertaneja segue eternamente viva, homenageando os que partiram e celebrando os que ainda estão entre nós. Que essa nova fase seja repleta de saúde, sucesso e muitas canções inesquecíveis.