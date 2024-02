Milhares de pessoas curtem o Projeto ‘Cultura no Bosque’ da Prefeitura de Nova Odessa

Milhares de pessoas passaram pelo Bosque Municipal Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, no último sábado (24/02), durante a realização do Projeto Cultura no Bosque da Prefeitura de Nova Odessa.

O dia de lazer no Bosque Manoel Jorge foi das 10h às 16h e incluiu uma série de atividades e espetáculos gratuitos, organizados pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, com apoio de diversas secretarias municipais. A chuva no finalzinho da tarde atrapalhou apenas a última hora da programação.

Ao longo do dia, teve brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição de algodão doce e pipoca para as crianças. Houve ainda a Feira de Artesanato, Festival de Food Trucks, passeios de trenzinho, o encontro mensal do Clube Literário de Nova Odessa, contação de histórias, show de mágicas, apresentação de dois espetáculos infantis, aula de ritmos com o professor Paulo Pôrto, uma apresentação de um grupo de Taiko (tradicionais tambores japoneses) da Nippo Sumaré, shows musicais e uma apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss.

Durante o evento, foi feito o lançamento do Projeto “Adote Um Livro”, da Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, através do qual dezenas de livros infantis foram embalados como presentes e deixados ao longo do parque, para que as crianças os “encontrassem” e levassem para casa.

“Está bacana, a gente estava precisando de atrações assim para nossa cidade, está sendo bem legal”, afirmou Rafael, ao lado da esposa Janiely e da filhinha Manuela. “Gostamos das atrações, é uma coisa diferente, que não tem sempre. Faz bem, faz a diferença”, completou Janiely.

“Estou adorando. Gostei da aula do Paulo Porto. Está bem organizado, gostei muito”, apontou a jovem Ketlyn, ao lado da mãe. “Muito interessante, muito bem organizado, está muito bom. Tudo está chamando a atenção”, completou dona Aparecida, também ao lado das filhas.

Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Como previsto, das 11h30 às 12h10, a equipe da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo na região, transmitiu ao vivo do Bosque Manoel Jorge o Programa “#ChegaAí”, com matérias e entrevistas com artistas e personagens da cidade e da região. O programa visa mostrar o potencial turístico, gastronômico e os talentos locais das cidades visitadas.

“Queria parabenizar o Lucas Camargo (do Departamento de Cultura e Turismo) e todos que contribuíram para a organização do evento. A dedicação e a habilidade da equipe foram evidentes em cada detalhe, criando um ambiente verdadeiramente especial. O público ficou encantado com a diversidade cultural e a atmosfera acolhedora do nosso Bosque”, elogiou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).