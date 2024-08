Milhares de ciclistas tomam as ruas de São Paulo em evento de promoção ao esporte e mobilidade

Quase seis mil ciclistas tomaram algumas das principais avenidas de São Paulo na manhã deste sábado (17/08). O 5º Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu percorreu um trajeto de aproximadamente dez quilômetros entre o Parque do Ibirapuera e o Memorial da América Latina.

Os organizadores celebraram mais uma edição sem incidentes, em um evento que promove o esporte, a vida saudável a e a mobilidade sustentável. Para Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu e principal idealizador do pedal, foi emocionante ver as ruas repletas de ciclistas, proporcionando a ocupação saudável dos espaços públicos.

“Foi bonito de ver. Esse passeio é o maior da cidade de São Paulo e reúne um público diversificado, que tem em comum a paixão pela bicileta. TIvemos desde crianças até pessoas com mais idade, homens e mulheres. Neste ano, outro destaque foi a grande quantidade de bikes elétricas”, diz Del Claro.

Durante o trajeto, os ciclistas foram saudados pela população, que usava seus celulares para filmar e fotografar a passagem do pelotão. Em um dia ensolarado, muitos pedestres chegavam a se emocionar e aplaudiam a chegada da onda de bicicletas. O passeio ciclístico teve como parada final o Memorial da América Latina, onde acontece o Shimano Fest, maior feira de bicicletas da América Latina.

Ao final da pedalada, foram realizados sorteios de prêmios, entre eles 12 bicicletas, óculos, capacetes, camisetas para ciclismo e outros acessórios.

Infraestrutura para garantir a segurança

Para garantir que o evento transcorresse com segurança, o Clube Santuu e o Shimano Fest montaram uma grande infraestrutura. Carros-madrinha abriram caminho aos participantes, que foram acompanhados durante todo o percurso por carros, motos e bikes de apoio. Efetivos da CET e ambulâncias também deram suporte à pedalada, que contou com o apoio da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. O evento contou ainda com cerca de 20 marcas apoiadoras, cada uma colaborando de acordo com sua especialidade.