Miles Wine & Jazz Bar faz tributo às divas do jazz, soul e blues

O Miles Wine & Jazz Bar, é um dos destinos mais badalados para amantes da boa música e prepara semana especial de programação dedicada a homenagear e celebrar as mulheres influentes do cenário do jazz, soul e blues com o Lady Miles: apresentações diárias, com tributo as principais divas e na sexta-feira no dia 8 de março, acontece a apresentação da Miles Ladies Band. De 5 a 10 de março, de terça-feira a domingo, as apresentações reconhecem a contribuição significativa das mulheres para esses gêneros musicais e acontecem sempre a partir das 20h30.

No dia 5, com Vanessa Brown, fazendo homenagem para Whitney Houston, no dia 6 com Débora Sanna, tributo a Ella Fitzgerald e no dia 7, com Luciana Pires, cover de Billie Holiday.

Já no dia 8, sexta-feira, a grande apresentação da Miles Ladies Band com: Anette Camargo, piano/voz, Sintia Piccin no sax, Yara Oliveira na bateria e Vanessa Ferreira no contrabaixo. Celebrando grandes cantoras como Nina Simone, Norah Jones, Aretha Franklin e Chaka Khan, entre outras.

E não para por aí: no dia 9, sábado, a comemoração continua, Thulla Melo, especial Sade Adu e no dia 10, domingo, Jana Mark fechando a programação com homenagem a diva Amy Winehouse. Reservas e informações através dos telefones: 11 5092-3270 ou 11 99308-2739.

“As homenageadas conquistaram o mundo, marcaram a história e nada mais importante que fazer um tributo de uma semana para elas! Um parabéns especial para todas as mulheres”, afirma o proprietário da casa, Leandro Dias.

Vinhos Uma carta de vinhos com rótulos nacionais e de mais 10 países, cerca de 165 rótulos entre nacionais e importados, (novo e velho mundo) incluindo interessantes rótulos do leste europeu, a partir de R$ 123 a garrafa.

+casa

No coração do Campo Belo, na Rua Antônio de Macedo Soares, 1373, abriga o Miles Wine & Jazz Bar, que foi aberto em 2021, une pizzas napolitanas com massa de fermentação natural, vinho e jazz. A casa foi indicada entre os “três melhores bares para ir a dois” e foi eleita, em primeiro lugar, pelo voto popular.

Miles Wine & Jazz Bar

Endereço: Rua Antônio de Macedo Soares, 1373 – Campo Belo – SP

Telefone: 11 5092-3270 ou 11 99308-2739

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado das 17h à meia-noite e aos domingos, das 18h às 22h30.

Aceita todas as bandeira de cartões de crédito e débito

Tem Wi-fi

Possui mesa ao ar livre

Acesso para pessoa com deficiência