Miles Bridges, é detido por violência doméstica nos EUA

Miles Bridges, ala-pivô do Charlotte Hornets, equipe da NBA, foi detido pelas autoridades de Los Angeles sob acusação de agressão física a uma mulher. O incidente ocorreu na última terça-feira, e o jogador de 24 anos se apresentou à polícia na quarta-feira, quando foi autuado.

De acordo com informações apuradas pela ESPN, Bridges pagou uma fiança no valor de US$ 130 mil (aproximadamente R$ 670 mil) e agora responderá às acusações em liberdade. O julgamento está agendado para o dia 20 de julho.

Segundo relatos do portal TMZ Sports, a agressão teria ocorrido após uma discussão entre o jogador e a vítima. A polícia foi acionada ao local, mas, ao chegarem, constataram que Bridges já havia deixado a cena. A vítima solicitou atendimento médico após o ocorrido.

Impacto na carreira de Bridges

Além de sua carreira nas quadras, Bridges também se destaca na música, adotando o nome artístico RTB MB como rapper. Seu último trabalho musical foi a mixtape “MB Vandross”, lançada em 2022.

Este episódio acontece em um momento crítico para Bridges, que estava prestes a se tornar um agente livre no mercado da NBA. A partir da noite de quinta-feira, jogadores cujos contratos estão se encerrando poderão receber propostas de outras franquias. Os Hornets têm o direito de igualar qualquer oferta feita ao atleta.

Vale destacar que esta é a segunda ocorrência envolvendo um jogador dos Hornets em menos de um mês. Recentemente, o pivô Montrezl Harrell também enfrentou problemas legais ao ser acusado de tráfico de drogas no estado do Kentucky, onde foram encontradas mais de um quilo de maconha em seu veículo durante uma abordagem policial. Harrell deverá comparecer ao tribunal no dia 13 de julho.