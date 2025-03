Mileide Mihaile se destaca na Sapucaí com fantasia luxuosa de 20 mil cristais e Swarovski

Na noite de ontem (4), terça-feira de Carnaval, Mileide Mihaile roubou a cena na Sapucaí com um desfile impecável como Musa da Grande Rio, cargo que ocupa pelo 5º ano consecutivo. A influenciadora e empresária, que acumula mais de 6 milhões de seguidores e é uma das personalidades digitais mais impactantes da atualidade, desfilou com uma fantasia de tirar o fôlego, composta por 20 mil cristais e 2 mil pedras Swarovski. O visual, assinado pelo estilista Bruno Cezar – consagrado por criar figurinos deslumbrantes para grandes celebridades – foi um espetáculo de sofisticação e detalhes minuciosos.

A fantasia, inspirada no fundo do mar, refletia a beleza das águas profundas. As pedras Swarovski, em tons boreais, brilharam como se fossem as próprias ondas do mar, enquanto cristais dourados sobrepostos formaram um efeito craquelado, simulando as barbatanas dos peixes. Detalhes em acrílico imitaram escamas, criando um movimento fluido e elegante, como se a musa fosse uma verdadeira entidade marinha desfilando pela Sapucaí.

Emocionada com sua participação, Mileide fez questão de compartilhar sua gratidão pelo momento: “Desfilar pela Grande Rio mais uma vez é uma honra imensa. A cada ano, sinto uma conexão ainda mais profunda com o Carnaval e com o público que me acompanha. Representar essa escola maravilhosa e estar nesse enredo tão especial me enche de orgulho.”

Com uma performance impecável e um visual arrebatador, Mileide reafirmou seu status de musa do Carnaval, sendo aplaudida por sua presença e estilo, enquanto a escola Grande Rio homenageava as riquezas culturais do Pará. Sua apresentação se tornou uma das mais marcantes da noite, consolidando ainda mais seu nome entre as grandes estrelas do Carnaval e ampliando seu prestígio diante de milhões de fãs que a acompanham em suas redes sociais.