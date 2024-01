Mileide Mihaile participa do último ensaio da Independente Tricolor e revela expectativas para o desfile

Neste domingo (28), a influenciadora e empresária Mileide Mihaile deslumbrou na quadra da Independente Tricolor. Como Rainha de Bateria da escola de samba paulista, ela realizou o último ensaio técnico antes do desfile oficial, que acontece no dia 9 de fevereiro.

Ansiosa, Mileide não esconde a animação para e estar na avenida e a correria típicas do período pré-Carnaval. “A energia nos ensaios é sensacional, porque todos nós estamos empenhados em levar o melhor espetáculo para o público. É uma correria intensa, mas cada momento é único e especial. A cada ensaio, sinto que estamos mais preparados para fazer história na Avenida”, compartilha.

A expectativa para o desfile oficial é inegável, e Mileide revela o mix de emoções que antecede o grande dia do desfile. “É uma mistura de nervosismo, ansiedade e uma enorme alegria. Estar na Avenida é uma grande responsabilidade, ainda mais como Rainha de Bateria. Mesmo com toda experiencia, ainda traz um friozinho na barriga que só aumenta a cada dia o desfile se aproxima. Mas toda essa emoção é o que torna o Carnaval tão especial”, diz.

Por fim, Mileide também destacou o comprometimento da escola para fazer com que esse seja mais um Carnaval memorável. “Cada componente, cada detalhe nos preparativos, é feito com muita dedicação. Somos uma família, e essa união se reflete na nossa apresentação. Estou confiante de que será um espetáculo inesquecível para todos que estiverem presentes na Avenida e para aqueles que acompanharão de casa. Com certeza, vai ser o melhor Carnaval da minha vida”, declarou.