Mileide Mihaile estreia como Embaixadora Digital no Camarote Arpoador

O Carnaval 2025 já começou com tudo para Mileide Mihaile, e a noite de ontem (02) foi só o início de uma jornada inesquecível! A influenciadora e musa da Acadêmicos do Grande Rio fez sua estreia como Embaixadora Digital do Camarote Arpoador, um dos espaços mais exclusivos da Marquês de Sapucaí, compartilhando cada detalhe dessa experiência única com seus mais de 6 milhões de seguidores.

Para a ocasião, Mileide apostou em um look sofisticado, unindo elegância e tropicalidade na medida certa. A produção, que seguiu as cores do abadá do dia – rosa e preto –, trouxe recortes estratégicos e aplicações que remetiam às folhas, garantindo um visual imponente e cheio de frescor. A escolha refletiu seu estilo marcante e sua sintonia com o espírito vibrante do Carnaval carioca.

“Cheguei, Rio! Primeiro dia de pura magia e paixão no Camarote Salvador como Embaixadora Digital desse espaço único. O frio na barriga é real, não tem como não se emocionar com o carnaval dessa cidade maravilhosa! Vamos juntos viver mais um ano dessa experiência inesquecível!”, declarou Mileide.

A participação no Camarote Arpoador é apenas o começo de uma das noites mais aguardadas do ano. Amanhã (04/03), Mileide volta à Sapucaí como Musa da Grande Rio, ocupando um dos postos mais disputados do Carnaval carioca. Com sua energia contagiante e uma fantasia deslumbrante inspirada nas águas e na cultura paraense, ela promete emocionar o público e brilhar mais uma vez na Avenida.

O reinado de Mileide na folia continua, consolidando-a como uma das personalidades mais marcantes da temporada!