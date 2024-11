Milei rompe com vice e descarta Victoria Villaruel de sua gestão

Em uma reveladora entrevista concedida na quinta-feira, 21, o presidente argentino Javier Milei anunciou publicamente seu rompimento político com a vice-presidente Victoria Villaruel. A declaração foi feita ao canal de TV online do jornal La Nación, onde Milei categoricamente classificou sua vice como integrante da “casta”, termo frequentemente utilizado por ele para descrever seus adversários políticos. Com isso, ele descartou qualquer envolvimento futuro de Villaruel em sua administração.

O desentendimento entre os dois líderes vem se intensificando desde o início da atual gestão, culminando agora em um aparente ponto de ruptura irreversível. Fontes próximas à vice-presidente expressaram surpresa diante das declarações de Milei e estavam avaliando possíveis formas de reação.

Em resposta às críticas dirigidas a Villaruel, membros pró-governo do Senado manifestaram apoio à vice-presidente. Francisco Paoltroni, um senador que já teve desavenças com aliados próximos de Milei, incluindo Karina Milei, secretária-geral da Presidência, e o assessor Santiago Caputo, declarou ao jornal El País: “As críticas à vice-presidente são injustas e desnecessárias. Mesmo em minoria no Senado, ela tem desempenhado um papel fundamental na promoção das ideias de liberdade que defendemos durante a campanha. Senhor presidente, não se deixe iludir por conselhos enganosos. As pessoas ao seu redor não são as mesmas de sempre; são as piores versões anteriores.”

Conflitos entre presidentes e seus vices têm sido uma característica recorrente na política argentina desde a restauração da democracia em 1983.