Milei reduz impostos para carros de luxo e elétricos na Argentina

O governo da Argentina, sob a liderança de Javier Milei, sinaliza um apoio decisivo ao setor automobilístico, logo após anunciar reduções nos impostos de exportação para produtos agrícolas. Nesta terça-feira (28), o ministro da Economia, Luis “Toto” Caputo, revelou novas medidas fiscais que visam estimular o mercado de veículos no país.

As novas diretrizes incluem a eliminação ou redução dos impostos sobre carros de luxo, com uma categorização específica para veículos cujo preço varia entre US$ 39 mil e US$ 71 mil, que terão os impostos zerados. Para os automóveis com valores superiores a essa faixa, a alíquota será reduzida de 35% para 18%.

De acordo com Caputo, essas alterações devem resultar em uma diminuição nos preços de venda dos veículos entre 15% e 20%, o que, segundo ele, deve fomentar um aumento na demanda por esses produtos. As medidas entrarão em vigor em fevereiro.

Além disso, o governo eliminou as tarifas para a importação de carros elétricos e híbridos de menor custo, criando uma cota anual de 50 mil unidades para importação nesta categoria. O objetivo é diversificar as opções disponíveis aos consumidores argentinos.

Em um movimento semelhante, Manuel Adorni, porta-voz do presidente Milei e economista, anunciou a isenção dos impostos internos sobre motocicletas que custam entre US$ 14 mil e US$ 22 mil.

Paralelamente a essas iniciativas do Ministério da Economia, o governo argentino começou a desmantelar registros automotrizes, responsáveis pela documentação de transferências de propriedade de veículos. Até agora, foram eliminados 155 registros, totalizando 320 encerramentos desde a posse de Milei, representando uma redução de 20% no total existente.

Adorni comentou sobre essa medida afirmando que esses órgãos não cumpriam outra função senão onerar o contribuinte.

Recentemente, a administração Milei também anunciou uma diminuição temporária das retenções fiscais para o agronegócio e a extinção definitiva das tarifas sobre produtos das economias regionais como açúcar, algodão e arroz. Os setores de soja, milho, trigo e outros grãos também se beneficiaram com reduções nos impostos.

Caputo enfatizou que essas ações são uma demonstração do comprometimento do governo com o setor agrícola: “Queremos mostrar ao campo que estamos atentos e que não somos indiferentes; isso reflete nossa solidariedade e justiça.“

Em paralelo a essas mudanças econômicas, uma equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) finalizou sua visita à Argentina após discussões com autoridades locais. Espera-se que novos anúncios sobre um potencial empréstimo de cerca de US$ 11 bilhões sejam feitos na quinta-feira (30).

No cenário econômico atual, a Argentina alcançou um superávit comercial histórico de US$ 18,9 bilhões em 2024, conforme dados oficiais divulgados recentemente. Este resultado representa um crescimento significativo em comparação ao recorde anterior de US$ 16,89 bilhões registrado em 2009.

Sob a administração de Milei, os índices inflacionários foram reduzidos drasticamente; em dezembro de 2023, quando assumiu o cargo, a inflação estava em 25,5%, caindo para apenas 2,7% no último mês do ano passado.