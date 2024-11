Milei critica ação estatal contra a fome e defende capitalismo como solução

Em uma reunião de cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, o presidente argentino Javier Milei destacou sua posição crítica em relação à intervenção governamental no combate à fome e à pobreza. Durante a sessão, cujo tema principal é considerado prioritário pelo governo brasileiro, Milei defendeu que apenas o capitalismo seria capaz de proporcionar prosperidade.

Conforme informações obtidas por diplomatas presentes, Milei sustentou que, historicamente, o capitalismo e o setor privado foram responsáveis por retirar milhões de pessoas da pobreza. Este discurso ocorreu logo após a adesão tardia da Argentina à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa, proposta pelo Brasil, foi endossada por todos os países membros do G20 e 66 organizações internacionais, incluindo fundações como Gates e Rockefeller, além de instituições financeiras multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial.

A aliança visa não apenas arrecadar doações, mas também direcionar fundos já disponíveis para programas comprovadamente eficazes, tais como transferências de renda condicionadas, agricultura familiar, alimentação escolar e sistemas de cadastro único. Os países interessados em receber apoio financeiro devem se comprometer com a implementação de um desses programas.

No lançamento oficial da aliança, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esta será a principal herança da cúpula deste ano. “Cabe aos líderes reunidos aqui a urgente tarefa de erradicar essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, definimos como objetivo central da presidência brasileira no G-20 o lançamento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, declarou Lula.