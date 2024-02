Milei ataca deputados que votaram contra seu pacote de reformas

O presidente da Argentina, Javier Milei, criticou os deputados que votaram contra pontos individuais do pacote de reformas, dizendo a Lei de Base “tirou a capa dos delinquentes”, segundo postagem no X, o antigo Twitter. O entrave fez com que a chamada Lei Ônibus voltasse à estaca zero da tramitação no Congresso.

“Os bons argentinos sofrem os efeitos negativos dos seus excessos e da paixão por viver de outros. São muito parecidos com as feras que comemoraram a inadimplência em 2001. A Lei de Bases tirou a capa dos delinquentes que arruínam o país”, de acordo com o registro no X.

Como aponta o jornal Clarín, o pacote de reformas de Milei voltará para as comissões da Câmara, após impasse sobre privatizações. O entrave ocorreu durante a votação individual, na terça-feira, dos mais de 380 artigos. Com isso, o texto-base que havia sido aprovado na semana passada perde efeito.

Milei chegou a Israel na terça-feira, como parte de uma viagem internacional que incluirá visitas à Itália e ao Vaticano.