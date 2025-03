Milan vence de virada no Italiano e ainda sonha com competições europeias

No último sábado (8), o AC Milan protagonizou uma emocionante reviravolta ao vencer o Lecce por 3 a 2, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar de iniciar o jogo em desvantagem, com os donos da casa abrindo 2 a 0 no placar, a equipe rossonera demonstrou determinação e superação para garantir a vitória fora de casa.

A partida começou desafiadora para o Milan, que viu o Lecce abrir o placar com um gol de Krstovic. O atacante do time da casa ainda teve outra oportunidade clara, acertando a trave. Durante o primeiro tempo, o Milan teve dois gols anulados por impedimento, um de Giménez e outro de Gabbia, evidenciando um início de jogo difícil.

Após o intervalo, a situação parecia se complicar ainda mais quando Krstovic marcou novamente, colocando o Lecce em vantagem de 2 a 0. Contudo, a equipe milanesa não se deixou abater e respondeu com intensidade. O controle da posse de bola passou a ser favorável ao Milan, que alcançou impressionantes 75% de posse durante o segundo tempo.

A reação do Milan começou aos 23 minutos do segundo tempo, quando Gallo marcou um gol contra, diminuindo a diferença no placar. Com essa injeção de ânimo, a equipe continuou pressionando e logo conquistou um pênalti. Pulisic foi quem converteu a penalidade, empatando o jogo em seguida.

O destaque da partida foi Pulisic, que não só empatou como também virou o jogo para o Milan aos 36 minutos, finalizando com precisão após um belo cruzamento de Rafael Leão. A vitória é crucial para o Milan em um momento em que a equipe enfrenta desafios após a eliminação na Liga dos Campeões para o Feyenoord e as crescentes dúvidas sobre a gestão do técnico Sérgio Conceição.

Com este resultado, o Milan ocupa temporariamente a oitava posição na tabela da Série A, ainda distante das vagas para a próxima Liga dos Campeões. O Lecce permanece na 16ª colocação, lutando para evitar a zona do rebaixamento. A vitória trouxe alívio ao clube milanês que agora busca recuperar seu prestígio nas competições nacionais.