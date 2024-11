Mike Tyson revela que quase morreu em junho e promete que luta de retorno foi sua ‘última vez’

Na sexta-feira (15), o mundo do boxe testemunhou um confronto inesperado: Mike Tyson, aos 58 anos, enfrentou o influencer Jake Paul. Apesar da derrota, Tyson declarou em sua conta no X (antigo Twitter) que não se arrependeu de entrar no ringue “pela última vez”. Considerado um dos maiores pesos-pesados de todos os tempos, Tyson não lutava profissionalmente desde 2005. Este embate contra Paul, que é 29 anos mais jovem, foi cercado por polêmicas e questões de saúde.

Antes do combate, Tyson passou por um período difícil. Em junho deste ano, ele sofreu uma crise de úlcera que quase lhe custou a vida. Ele revelou que precisou de oito transfusões de sangue e perdeu cerca de 11 quilos durante sua internação. Este processo doloroso atrasou a luta, inicialmente marcada para 20 de julho. “Tive que lutar para ficar saudável para lutar, então venci”, afirmou Tyson.

Apesar da derrota por decisão unânime (80-72, 79-73 e 79-73), Tyson encontrou vitória pessoal ao participar da luta. “Ter meus filhos me vendo terminar oito rounds com um lutador talentoso e com metade da minha idade… é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir”, escreveu ele.

O confronto ocorreu no estádio do Dallas Cowboys, onde Tyson usou uma joelheira devido a uma lesão na perna. Mesmo assim, ele não conseguiu desafiar efetivamente Paul após ser abalado no terceiro round. A luta terminou com Paul acertando 78 socos contra apenas 18 de Tyson.

Em conclusão, mesmo enfrentando adversidades e críticas por lutar contra um adversário significativamente mais jovem, Mike Tyson reafirma seu legado no boxe ao demonstrar determinação e coragem em sua última aparição no ringue.