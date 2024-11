Mike Tyson retorna aos ringues aos 58 anos após experiência reveladora com veneno de sapo

Mike Tyson, lendário ex-campeão mundial dos pesos-pesados, surpreendeu o mundo ao retornar aos ringues para enfrentar Jake Paul. Aos 58 anos, após uma longa pausa desde 2005, Tyson revelou que sua motivação para voltar ao boxe veio de uma experiência única com a substância psicodélica conhecida como veneno de sapo. Em entrevista à revista Interview, ele descreveu essa substância como uma “medicina espiritual”, que o levou a profundas reflexões sobre vida e morte.

O veneno de sapo, proveniente da secreção do Bufo alvarius, um sapo do deserto de Sonora, contém 5-MeO-DMT. Este composto é conhecido por induzir estados alterados de consciência e é utilizado em rituais xamânicos para promover insights espirituais. Tyson compartilhou que, sob supervisão de um xamã, essa experiência o fez perceber que “morrer é algo belo” e que “não há nada a temer”.

A experiência foi tão transformadora que Tyson acredita que essa perspectiva renovada sobre a vida e a morte o encorajou a voltar ao boxe. Ele sugere que o medo da morte pode ser uma ferramenta poderosa para viver sem temores. No entanto, Tyson expressa ceticismo quanto à legalização da substância, ironizando que talvez as pessoas passassem a se amar mais, o que não seria desejado por todos.

Em conclusão, a jornada espiritual de Mike Tyson através do uso do veneno de sapo revela como experiências psicodélicas podem impactar profundamente a percepção pessoal e as escolhas de vida. Embora controversa, essa prática reflete o contínuo interesse humano em explorar consciências alteradas para alcançar maior compreensão e paz interior. Tyson, ao compartilhar sua história, ilumina uma faceta pouco conhecida de seu retorno aos ringues e nos convida a refletir sobre nossos próprios medos e aspirações.