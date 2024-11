Mike Tyson mostra confiança, mas se irrita com perguntas sobre Jake Paul

Durante uma entrevista coletiva realizada nesta semana, o renomado ex-pugilista Mike Tyson demonstrou sinais de irritação enquanto respondia perguntas relacionadas à sua próxima luta contra o influenciador digital Jake Paul. O combate está agendado para ocorrer nesta sexta-feira, dia 15 de novembro. Mantendo um tom econômico em suas respostas, Tyson procurou evitar polêmicas durante o evento que contou com a presença dos principais participantes do card.

Em um tom repetitivo, mas afirmativo, Tyson declarou: “Estou pronto. Estou de volta, feliz por estar aqui”, reforçando seu retorno ao ringue sem se alongar em detalhes.

Contudo, a atmosfera esquentou quando uma jornalista indagou o pugilista sobre a possibilidade de derrota frente a Jake Paul. Demonstrando confiança, Tyson respondeu categoricamente: “Eu não vou perder“. Ao ser pressionado novamente sobre o tema, reiterou sua postura com veemência: “Você ouviu o que eu disse?”.

Em contraste com a atitude reservada de Tyson, Jake Paul adotou uma abordagem mais expansiva e provocativa durante a coletiva. O youtuber compareceu ao evento ostentando acessórios com diamantes nas orelhas e fez referência ao infame episódio em que Tyson mordeu a orelha de Evander Holyfield em uma luta passada. “Não vou ter minhas orelhas mordidas na sexta. Então, estou com meus protetores de ouvido com pontas de diamante”, afirmou Paul.

O embate entre Tyson e Paul será composto por oito rounds de dois minutos cada. As atividades do card principal estão programadas para começar às 22h. O evento também contará com a participação do humorista brasileiro Whindersson Nunes, que enfrentará o pugilista indiano Neeraj Goyat.