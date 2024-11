Mike Tyson dá tapa em Jake Paul na pesagem cerimonial

Na última quinta-feira, a tensão tomou conta da pesagem cerimonial que antecede o aguardado confronto entre Mike Tyson e Jake Paul. O renomado pugilista, conhecido mundialmente por sua carreira lendária, protagonizou um momento de alta tensão ao desferir um tapa em Jake Paul durante a tradicional encarada entre os adversários. O evento, que ocorreu nos Estados Unidos, rapidamente se tornou assunto de grande repercussão na comunidade do boxe.

Mike Tyson justificou sua reação em entrevista ao jornal New York Post, afirmando que a agressão foi motivada por um incidente anterior no palco. Segundo Tyson, Paul teria pisado em seu pé, causando dor considerável. “Eu estava descalço e ele de sapatos. Ele pisou no meu pé porque é um babaca. Inicialmente pensei que fosse acidental, mas agora acredito que foi intencional. A dor foi intensa e eu reagi”, explicou o veterano pugilista.

Após o incidente, Jake Paul não deixou barato e respondeu de forma provocativa ao ocorrido. Em frente ao público presente, minimizou o impacto do tapa recebido e lançou uma ameaça direta a Tyson. “Eu nem senti, ele é um elfo pequeno nervosinho. Foi um tapa fofo, Mike, mas amanhã eu vou te nocautear”, declarou Paul em tom desafiador.

O retorno de Mike Tyson aos ringues acontece nesta sexta-feira na ATT Arena, sendo o embate contra Jake Paul a luta principal da noite. O evento promete fortes emoções e será transmitido ao vivo, com início do card principal previsto para as 22h no horário de Brasília. O portal Combate.com fará a cobertura completa em tempo real a partir das 19h.

Além da esperada luta entre Tyson e Paul, o card principal ainda conta com outros combates de destaque:

– Peso-pesado: Jake Paul vs. Mike Tyson

– Peso-super-leve: Katie Taylor vs. Amanda Serrano

– Peso-meio-médio: Mario Barrios vs. Abel Ramos

– Peso-super-médio: Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

No card preliminar, outros confrontos também prometem atrair a atenção dos fãs:

– Peso-super-médio: Shadasia Green vs. Melinda Watpool

– Peso-leve: Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica

– Peso-pena: Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

Para os entusiastas das artes marciais, a programação oferece uma noite repleta de lutas emocionantes e rivalidades intensas.