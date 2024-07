Mika valoriza sequência positiva do Água Santa: ‘estamos no caminho certo’

Impulsionado por três vitórias nos últimos quatro jogos, o Água Santa visita o Maringá na tarde deste sábado (13) pela 13ª e penúltima rodada da primeira fase da Série D. Com 19 pontos o Netuno é o atual quarto colocado e pode se garantir na próxima fase com uma simples combinação de resultados, basta vencer a equipe paranaense e torcer para o Santo André não vencer a Patrocinense, em jogo que será disputado em Patrocínio.

A vitória na última rodada por 1 a 0 diante da Inter de Limeira, conquistada nos minutos finais do jogo, confirmou o bom momento do time de Diadema na competição. Além do triunfo diante do Leão, também venceu o Pouso Alegre e o Santo André, e empatou fora de casa contra o São José.

“Foi uma vitória que nos dá confiança no trabalho que tem sido feito, vitória com cara de Água Santa. Lutar até o fim, até o juiz determinar o término do jogo, como o professor já nos tinha orientado no vestiário”, disse Mika, que também falou sobre o momento da equipe.

“Estamos no caminho certo, com muita humildade e muito trabalho. Quando estamos em um momento como esse temos que estar sempre atentos para que a gente alcance nosso grande objetivo na competição”.

Contratado para a disputa da Série D, Mika chama a atenção pela polivalência. Na vitória diante da Inter de Limeira, ele entrou no início do segundo tempo e atuou como volante, meia e lateral-direito. No confronto diante do Maringá, o jovem de 22 anos pode fazer sua sexta partida consecutiva.

Apesar do Maringá já estar garantido na próxima fase, o atleta não espera encontrar o adversário ‘relaxado’.

“Acredito que não, pois o Maringá quer buscar uma colocação melhor na classificação geral e nós estamos em busca de nossa classificação. Acredito que vai ser um grande jogo pelo peso das camisas e a importância que o jogo tem”.

O confronto entre Água Santa e Maringá acontece às 18h30 deste sábado (13), Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.