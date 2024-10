MIEXPO debate futuro da Indústria Brasileira e promove imersão em inovação

A MIEXPO, evento de negócios voltado para a Indústria, nasce com o propósito de lançar um novo olhar sobre a Indústria, a partir de diferentes temas, como Inovação, Automação, Infraestrutura, Integração, Transição Energética, ESG, Políticas Públicas, Capacitação, Biodiversidade, Indústria Social, Inteligência Artificial, Robótica, Internet das coisas, entre outros. Idealizada há quase um ano, o evento acontece no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, de 22 a 24 de outubro. Com mais de 100 palestrantes, o objetivo da MIEXPO é promover um grande encontro entre especialistas, profissionais técnicos e corporativos, acadêmicos, empreendedores e toda a comunidade industrial brasileira, a fim de motivar a discussão sobre uma nova indústria inteligente no Brasil.

“Queremos que o evento contribua para a nova indústria brasileira, promovendo muita inspiração e conexão, com trocas de experiências e de conhecimentos, o que resulta em muito networking, oportunidades de capacitação, novos negócios e ideias”, revela Nelson Rocha, head de comunicação da MIEXPO. “Tradicionalmente, os eventos dirigidos para a Indústria ou são realizados pelas entidades patronais de cada categoria, cada um cuidando do seu setor, ou são institucionais, organizados pelas diferentes esferas do Poder Público, das Confederações e Agências de Fomento. Ou ainda, desenvolvidos pelas Universidades, voltados para alunos, fundações e para a comunidade acadêmica”, completa. Porém, a realidade atual mostra que o processo industrial passa por uma verdadeira revolução, um marco na história da manufatura mundial, que necessita da união de todos os agentes industriais em um único propósito: construir o futuro da indústria brasileira, afirma Jorge Souza, idealizador e CEO da MIEXPO.

Por conta dessa rápida e constante transformação digital acabar redefinindo processos de produção e integrando novas ferramentas tecnológicas, a Inteligência Artificial surge para contribuir efetivamente com a produtividade da indústria. “Para desvendar esse tema e suas implicações, contamos com a ajuda do Distrito – plataforma que conecta o ecossistema de novas tecnologias aos desafios das grandes empresas e às melhores oportunidades de negócios – que, com mais de seis anos de história, pratica exatamente o propósito de fomentar o ecossistema de inovação na América Latina atingindo patamares globais”, conta o head de comunicação da MIEXPO, que também terá uma apresentadora oficial feita totalmente por Inteligência Artificial, a MILA.

Outro pilar atual da Indústria Brasileira é como transformar os desafios da agenda da sustentabilidade em oportunidades de negócios, aumentando a produtividade e diminuindo a utilização dos recursos ambientais. “Para isso, trouxemos para a Agência de Inovação da UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) para falar sobre como podemos conectar na prática tecnologias, processos e pessoas. Para entendermos como o ESG e a nova realidade industrial impactam de diferentes formas em todos os tamanhos de negócios, contamos com a cooperação da BDO BRAZIL, quinta maior consultoria do mundo, que apresentará suas soluções personalizadas para o setor, reforçando seu compromisso com o setor industrial na MIEXPO”, explica.

Outras marcas que estarão presentes na MIExpo são a a Sust’nReal – consultoria estratégica e um hub que apoia empresas, organizações públicas e ONGs na implementação prática de inovação, sustentabilidade e ESG, oferecendo soluções integradas e personalizadas – estará presente com um painel sobre inovação e resultados, a CELA (Clean Energy Latin America), – empresa que presta assessoria financeira e estratégica a empresas e investidores do setor de energias renováveis na América Latina – o escritório TozziniFreire, – um dos maiores escritórios jurídicos do Brasil, que com sua cultura colaborativa e parceria estratégica com seus clientes entrega soluções jurídicas e de negócios com inovação, agilidade e criatividade – a UFSCAR, o Instituto de Tecnologia de Mauá e a Anhembi Morumbi.

A MIEXPO foi idealizada para contribuir com empresas de diferentes cadeias produtivas industriais, a entenderem e serem provocadas sobre como gerar negócios, em uma nova realidade na Indústria Brasileira. O evento é uma grande imersão para toda a comunidade industrial, sobre o futuro da indústria que já chegou. Ainda há vagas para painéis e palestrantes e a curadoria de temas e profissionais está sendo realizada por vários especialistas do evento. Os ingressos já estão à venda, pela Sympla, disponíveis em cinco setores: Ingresso Individual (PF) – 1 dia, Ingresso Individual (PF) – 3 dias, Corporativo I (1 dia – de 3 a 10 unidades), Corporativo II (1 dia – mais de 10 unidades) e Corporativo III (3 dias – de 3 a 10 unidades).

Programação MIEXPO Fórum 2024

22/10 – Novas tecnologias, Inovações, Políticas Públicas, Inteligência Artificial. Palestra de Christiane Pelajo, jornalista e apresentadora do CBNC (canal de negócios);

23/10 – Sustentabilidade, Novos Processos Industriais e Produtividade (ESG). Palestra de Rosana Jatobá, jornalista ESG com um programa de Sustentabilidade na rádio CBN;

24/10 – Pessoas, Novos Perfis e uma nova realidade profissional da Indústria. Palestra de Marcelo Tas, comunicador, educador e autor do livro “Hackeando sua Carreira”.

Serviço – MIEXPO 2024

Data: 22, 23 e 24 de outubro

Endereço: Expo Center Norte – São Paulo, SP – Pavilhão Vermelho

Ingressos: Sympla