MídiaCOP promove educação midiática e ambiental em cooperação Brasil-França

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), o Ministério da Educação (MEC) e o Governo Francês, por meio da Embaixada da França no Brasil e do Centre pour l’éducation aux médias et à l’information – CLEMI, lançaram nesta quarta-feira, 11 de dezembro, no Palácio do Planalto, o projeto MídiaCOP. A iniciativa tem apoio técnico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e visa promover o desenvolvimento de projetos voltados para a educação midiática e ambiental na Amazônia.

“O Brasil e a França compartilham visões bastante próximas de questões contemporâneas. Isso vale para o campo da educação, da integridade da informação e para questões ambientais. Hoje, nós temos a oportunidade de conectar esses três temas e apontar para uma construção que materializa ações conjuntas dos dois países por meio da educação midiática”, destacou o secretário de Políticas Digitais, João Brant.

O MídiaCOP atuará na formulação de materiais pedagógicos, na formação de educadores-multiplicadores nos territórios e no desenvolvimento de projetos-piloto de educação midiática e ambiental. Como conclusão do projeto, os multiplicadores de Belém (PA) e seus estudantes atuarão na cobertura jovem da COP30, a ser realizada na capital do Pará, em novembro de 2025.

Segundo o secretário, o projeto dialoga com três iniciativas em curso entre os dois países: o memorando de entendimentos obre integridade da informação, que inclui a questão da educação midiática, a parceria em informação e democracia e a Iniciativa Global para Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, lançada durante a Cúpula de Líderes do G20, no mês passado.

AMAZÔNIA — “A parceria materializa muitas coisas que a gente vem tentando construir na direção da educação digital e midiática. Ao começar pela Amazônia, ressalta a centralidade do que é muito importante para o Brasil e para o mundo. A gente começa a mostrar, de verdade, que para proteger a Amazônia é preciso promover direitos, e a educação é o principal deles”, destacou a secretária de Educação Básica do MEC, Katia Schweickardt.

DEMOCRACIA — O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, destacou que esse acordo com o Brasil é uma prioridade para o país europeu. “Essa temática da educação midiática está no coração da democracia atualmente. E sei que é uma preocupação da França e do Brasil. A gente sabe que hoje em dia a escola é um lugar onde se formamos cidadãos do amanhã, capazes de analisar as questões atuais. Também é na escola que a gente vai ensinar os alunos a desenvolverem o senso crítico”, declarou Lenain.

COOPERAÇÃO — O lançamento ocorreu com a presença de representantes do CLÉMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) da França, que estão no Brasil para uma visita técnica que marca o início do projeto.

“A educação midiática é um eixo importantíssimo que propõe a única alternativa a essa lógica consumista dos algoritmos e seus efeitos nefastos. Essa educação tem a ver com a democracia e é o que vai dar ao indivíduo a oportunidade de saber mais sobre o que está acontecendo a partir da informação íntegra ao invés de ser dominado por informações falsas”, pontuou o diretor do CLÉMI, Serge Barbet.

A vinda da equipe do CLÉMI faz parte do contexto de uma cooperação iniciada pela Secom e o MEC com o Ministério da Educação francês a partir de visita de uma delegação brasileira, formada por membros de ambos os ministérios, em janeiro de 2024. Na sequência, por ocasião da vinda do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil, foi assinado um acordo de cooperação entre ambos os países sobre o tema da educação midiática.

FORMAÇÃO — “Esperamos que, com esse projeto e essa parceria, a gente consiga pensar em um mundo com menos desigualdades sociais e ambientais. E que com a experiência do CLÉMI, da França e a nossa, enquanto universidade, o Brasil possa trabalhar na formação de professores para um ambiente adequado para todos”, assinalou a reitora da UFMS, Camila Ítavo, também presente no evento