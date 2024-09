Microcrédito do Banco do Povo ajuda músico a revitalizar estúdio em SP

Com mais de 30 anos dedicados ao setor musical, Wagner de Almeida Caetano, de 61 anos, é um veterano no cenário musical de São Paulo que recorreu ao Banco do Povo Paulista (BPP) para retomar seu negócio após a pandemia de Covid-19. Localizada no centro de São Paulo, sua empresa é especializada em criar trilhas sonoras para comerciais, campanhas políticas e outros projetos audiovisuais.

Wagner é um exemplo de empreendedor que conseguiu transformar sua paixão pela música em negócio. Ele conta que trabalhou diretamente com diversos artistas, como a dupla Milionário & José Rico e a cantora Jayne, antes de decidir trilhar caminho solo como cantor e, posteriormente, como produtor musical. Além de criar e gravar as trilhas, ele também é responsável pela edição e mixagem desses materiais. Instrumentos de percussão e sopro, piano, guitarra, violão e contrabaixo são alguns dos dispositivos que utiliza em seus trabalhos.

Durante a pandemia de Covid-19, como muitos outros empresários, Wagner enfrentou dificuldades financeiras que o obrigaram a vender parte dos seus equipamentos. Contudo, por meio do BPP, programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, encontrou a solução para retomar seu negócio. “O microcrédito do Banco do Povo foi essencial para que eu pudesse comprar novos instrumentos e equipamentos. Consegui reestruturar meu estúdio e voltar a operar com força total”, relata.

O músico aponta que as baixas taxas de juros e a capacitação empreendedora do Qualifica SP foram grandes atrativos. “Se mais pessoas utilizassem o microcrédito do Banco do Povo, haveria um grande impacto na economia”, afirma.

Linhas de crédito do Banco do Povo

O Banco do Povo possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral;​ matérias-primas; máquinas e equipamentos​; ferramentas;​ itens para publicidade e divulgação do empreendimento;​ e Software e Hardware.

Entenda como conseguir o crédito

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.