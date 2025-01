Micro-ônibus perde controle e deixa três feridos em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (30), um acidente envolvendo um micro-ônibus do transporte público municipal de São Paulo resultou em pelo menos três pessoas feridas. O incidente ocorreu no bairro Americanópolis, na região do Jabaquara, quando o veículo perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma residência.

Detalhes do acidente

O acidente aconteceu por volta das 7h, durante um período de intensa movimentação de passageiros, no cruzamento das ruas Sebastião Sisson e Deodoro de Campos. Imagens capturadas por câmeras de segurança na localidade mostram o micro-ônibus, que operava na linha 5022/10 Vila Santa Margarida – Jabaquara, transitando em alta velocidade antes do impacto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas, incluindo o motorista. Todas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, situado também na região do Jabaquara.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, duas das vítimas seguem internadas, mas apresentam estado estável. Uma terceira pessoa recebeu tratamento e foi liberada posteriormente.

Ninguém na residência atingida pelo micro-ônibus sofreu ferimentos. A causa do acidente ainda está sendo investigada. A SPTrans, responsável pela gestão do transporte público na cidade, declarou que está realizando uma apuração detalhada do ocorrido por meio do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT). Além disso, a entidade ressaltou que tem intensificado a fiscalização sobre as condições dos veículos que operam na capital.

A SPTrans também informou que está implementando medidas para melhorar a segurança viária no transporte público, incluindo novos treinamentos para motoristas e a suspensão daqueles que não seguirem as práticas de direção defensiva estabelecidas.