Micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país

Um estudo do Sebrae elaborado com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apontou que 71% das 1,78 milhão de vagas de trabalho criadas em 2023 tiveram como origem as micro e pequenas empresas. O levantamento mostra que essas empresas geraram 1,26 milhão de postos de trabalho, enquanto as médias e grandes geraram 372,4 mil vagas, o que equivale a cerca de 21% do total de empregos.

Para o presidente da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras (APECC), Ademir Moraes, os números comprovam a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a economia. “No Circuito das Compras temos milhares de micro, pequenas e médias empresas. A Associação trabalha para que elas continuem crescendo, sempre atendendo o público com excelência. Parabéns aos empreendedores de pequeno porte, que são muito importantes para a economia da cidade”, afirmou.

Ainda, segundo o estudo, em outubro do ano passado, as micro e pequenas empresas geraram 124,1 mil vagas, do total de pouco mais de 190 mil postos de trabalho. O número representa 65,2% do saldo líquido de contratações efetuadas. Enquanto as médias e grandes empresas foram responsáveis por 69,8 mil novas vagas, equivalente a 36,7% do saldo.