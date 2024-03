Mickey e Minnie animam Brisamar Shopping neste domingo (10)

Em ritmo de festa, o Brisamar Shopping realizará uma matinê kids com o Mickey e Minnie neste domingo (10), às 18 horas. Além da presença dos personagens, o evento será marcado por um bailinho com músicas infantis e um setlist com sucessos atuais. A ação acontece na Praça de Alimentação do empreendimento. A entrada é gratuita.

Também não vai faltar diversão para os pais. Os adultos ainda podem aproveitar todas as lojas do shopping, que têm opções de vestuário, perfumaria, brinquedos, sapataria, gastronomia e muito mais.

SERVIÇO:

Data: 10 de março

Horário: 18 horas

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365 – Centro – São Vicente (SP)

Entrada: Gratuita