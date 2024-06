Michelle defende Nunes em postagem de Marçal, que alfineta ex-primeira-dama

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro defendeu a pré-candidatura do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em comentário feito numa postagem do coach Pablo Marçal (PRTB), que pretende disputar o mesmo cargo, na eleição de outubro.

Ela escreveu o nome do prefeito, acompanhado de um sinal verde que simboliza “confirma”, em post de Marçal com a deputada estadual Daniela Alonso (PL), que o apoia. A parlamentar organiza um encontro do coach com a bancada estadual do partido na próxima terça-feira (18).

O pré-candidato do PRTB, por sua vez, respondeu à ex-primeira-dama, reproduzindo o comentário ao lado de foto dela com Nunes. “Qual sua opinião sobre essa escolha?”, escreveu.

Marçal aposta em obter grande parcela do voto conservador e bolsonarista na eleição, embora o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha reafirmado nesta sexta-feira (14) que apoia a reeleição do atual prefeito.