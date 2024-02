Michel vence prova mais uma vez e é Anjo pela segunda semana seguida

Michel é o novo Anjo do BBB 24 (Globo). Com isso, o brother garantiu a autoimunidade no Paredão, que ocorre no domingo (18), e pode imunizar outra pessoa. Além disso, ele vai indicar alguém para uma possível eliminação.

Para cumprir o castigo do Monstro, ele escolheu a paraense Alane e a paulista Beatriz. Elas vão cumprir a prenda até o fim deste final de semana, como já é de costume.

A Prova do Anjo desta semana consistiu em duas fases. Cada dupla conta com um jogador que vai percorrer o labirinto e outro jogador que vai operar o my link da Chevrolet, patrocinadora da disputa.

O jogador que percorresse o labirinto procurava cartões com as sete letras que formam a palavra Equinox. Ao achar todas as letras, ele precisa encontrar a saída do labirinto.

Ao sair do labirinto, o participante pega as letras e monta a palavra pedida no acrílico que está em cima da bancada.

Michel e Giovanna foram a dupla com o melhor desempenho. Na sorte, eles tiveram que disputar a fase final e o professor conquistou o colar da imunidade.

A prova também teve algo curioso: Wanessa Camargo e Yasmin Brunet foram eliminadas. A cantora sertaneja apertou o botão de finalização do tempo antes de cumprir a prova. Fato rendeu nas redes sociais.