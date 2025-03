Michel Temer palestra no LIDE Grande ABC sobre relação entre os poderes

No dia 27 de março, o LIDE Grande ABC recebe Michel Temer, ex-presidente da República (2016-2019), para uma palestra exclusiva sobre “A importância da relação entre poderes para o desenvolvimento econômico e social do país”. O evento acontecerá no restaurante Baby Beef, em Santo André, das 19h às 22h.

Michel Temer e sua visão sobre a relação entre os poderes

Com uma trajetória política consolidada e vasta experiência na articulação entre os poderes, Temer compartilhará sua visão sobre o funcionamento e os desafios da interação entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele abordará como essa relação pode impactar diretamente o crescimento econômico, a estabilidade institucional e a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Brasil.

“A vinda do presidente Michel Temer chancela o LIDE como o principal grupo de líderes empresariais do Grande ABC, o que é muito importante pois fortalece ainda mais o seu objetivo principal, que é promover o desenvolvimento econômico e social da nossa região”, afirma Walter Dias, CEO do LIDE Futuro Grande ABC.

Encontro estratégico para empresários e lideranças

O evento reunirá empresários, autoridades e lideranças regionais em um ambiente propício para troca de ideias e networking. Além da palestra, os participantes terão a oportunidade de debater temas relevantes da atualidade e compreender, sob a ótica de um ex-chefe de Estado, os caminhos para o fortalecimento do ambiente político e econômico do País.