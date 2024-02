Michel Temer confirma ida à posse da nova diretoria da APESP

O ex-presidente da República, Michel Temer, está confirmado para a festa de posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP). Além do ex-chefe do Poder Executivo, também foram convidados os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e André Mendonça. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF, também está confirmado. A cerimônia será realizada na sexta-feira (23), às 20h, no Espaço APESP, situado à Rua Tuim, 932, bairro Moema, em São Paulo.

Integrante do quadro associativo da APESP, Temer começou em 1970 como procurador do Estado de São Paulo e seguiu a carreira até 1999, ano em que atuou como deputado federal pelo PMDB. Exerceu o cargo de procurador-geral em duas ocasiões: entre março de 1983 e janeiro de 1984; e abril de 1991 e outubro de 1992.

A cerimônia vai empossar a nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) correspondente ao biênio 2024/2025. O novo presidente é o procurador José Luiz de Souza Moraes, Doutor e Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), graduado em Direito Francês na Université Lyon 3 – Jean Moulin e especialista em Direito do Estado, Direito Tributário e Financeiro pela Escola Superior da PGE/SP.

“Agradecemos muito o apoio e a confiança dos Procuradores do Estado de São Paulo nessa nova fase. Vamos lutar unidos pela causa da Advocacia Pública em todas as frentes: junto ao Gabinete, ao Executivo Paulista e ao Legislativo, tanto estadual quanto federal, cada vez mais em busca da autonomia e da valorização da classe”, destacou o novo presidente.

Historicamente, a APESP apoiou grandes marcos da história do Brasil, entre eles, o movimento pelas “Diretas Já” e contra os ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Também esteve presente na Constituinte e, em conjunto com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), liderou os trabalhos para a institucionalização da carreira de Procurador do Estado como função essencial à Justiça na Constituição de 1988.

Nova Diretoria da APESP

Presidente – José Luiz Souza de Moraes

Vice-Presidente – Vera Wolff Bava

Secretária Geral – Isabelle Maria Verza

Diretor Financeiro – Fabrizio De Lima Pieroni

Diretora Social e Cultural – Tatiana Gaiotto Madureira

Diretor de Previdência e Convênios – Julio Rogerio Almeida De Souza

Diretora de Esportes e Patrimônio – Ana Paula Ferreira Dos Santos

Diretora de Comunicação – Ilanna Sofia Santos Soeiro Silva

Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais – Alexandre Ferrari Vidotti

Diretor do Interior e demais Unidades fora da Capital – Carlos Roberto Marques Junior

Diretor de Prerrogativas – Conrado Luiz Ribeiro Silva Barros

Conselho Assessor

Carlos José Teixeira De Toledo

Francisco Carlos Moreira Dos Santos

Evelyn Moraes De Oliveira

Conselho Fiscal

Vanderlei Ferreira De Lima

Paulo David Cordioli

Rafael De Oliveira Rodrigues