Michel Araujo volta de velório de Izquierdo direto para nascimento da filha

O meia Michel Araujo, um dos jogadores do São Paulo que voou até o Uruguai para o velório de Juan Izquierdo, retornou ao Brasil e foi direto ao hospital para acompanhar o nascimento de sua segunda filha, Isabela.

Michel foi liberado pelo São Paulo do treino desta sexta-feira (30) para ficar com a família. O uruguaio já era pai de um menino.

O meia foi o jogador que mais se emocionou com a situação vivida por Izquierdo, sendo flagrado chorando ainda em campo no jogo contra o Vitória. Izquierdo vivia situação semelhante a Michel e havia sido pai pela segunda vez há cerca de uma semana da tragédia.

Além de Michel, outros quatro atletas do São Paulo estiveram no velório, além do vice-presidente Harry Massis: Rafinha, Wellington Rato, Galoppo e Calleri.